Geldern: Das Jahr 2016 in der Rückschau

Ein Jahr ist schnell vorüber, und viel ist passiert. Eine Auswahl der Ereignisse hilft beim Erinnern an die vergangenen zwölf Monate.

Flüchtlingstod: In einer Asylunterkunft in Weeze stirbt ein vierjähriger Junge in der Nacht zum 12. Januar unter ungeklärten Umständen. Das Kleinkind war fiebrig erkrankt und zweimal in der Krankenstation der Unterkunft, wo es Medikamente bekam. Der Notarzt reanimiert den Jungen, der dann später im Klever Krankenhaus stirbt. Hinweise auf ein Fremdverschulden sieht die Polizei nicht. Eine Obduktion ergibt allerdings auch keine Klarheit.

Ehrung: In Kapellen nimmt Dr. Udo Oerding am 29. Januar von Landrat Wolfgang Spreen das Verdienstkreuz am Bande entgegen. Damit wird das mehr als 30-jährige Engagement Oerdings in der Ortschaft gewürdigt. Er machte sich unter anderem um die Geschichtsforschung und um die Jugendarbeit verdient.

Auszeichnung: 31. Trägerin des "Gelderschen Draak" ist Janine Ingenpass. Der Orden von Rheinischer Post, Sparkasse Krefeld und Kinderkarnevalskomitee Geldern wird der 37-Jährigen am Altweibertag, 4. Februar, im karnevalistischen Rahmen im Anton-Roeffs-Saal umgehängt. Damit wird unter anderem ihr Engagement für das Tierheim Geldern, für Flüchtlinge und für arme Kinder in Osteuropa gewürdigt. Dazu nutzt sie vor allem auch ihr Netzwerk in den sozialen Medien.

Absage: Unwetterwarnungen machen den Karnevalisten einen dicken Strich durch die Rechnung. Am Rosenmontag, 8. Februar, fallen die Züge in Kevelaer, Hartefeld und Sevelen aus. Am Rüseldensdag, 9. Februar, erwischt es auch den Zug in Issum.

Sperrung: Schock für den Schul- und Vereinssport in Geldern: Weil die Dächer unsicher sind, werden ab 8. März sieben Turnhallen gesperrt. Es handelt sich um die Hallen am Westwall und in Pont, an der Albert-Schweitzer-Schule, an der Hartefelder St.-Antonius-Schule und an der Kapellener Marienschule, an der Geschwister-Scholl-Schule und kleinere Einfach-Halle an der Sekundarschule.

Versuchter Mord: Zwischenfall in einer Unterkunft für Zeitarbeiter auf dem Airportgelände in Weeze in der Nacht zum 1. April. Ein 35-Jähriger sticht einen 23-Jährigen nieder und verletzt ihn lebensgefährlich. Das Opfer kommt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik und kann gerettet werden. Der Täter kommt in Haft und hüllt sich in Schweigen.

Anschlag: Zu einer Brandstiftung kommt es am 26. April gegen 4 Uhr in einer von rund 20 Personen bewohnten Flüchtlingsunterkunft an der Hochstraße in Aldekerk. Ein 24-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau werden verdächtigt, einen Teppich im Flur angezündet zu haben. Sie werden jedoch bald wieder freigelassen. Die Polizei entdeckt keinen Hinweis auf Ausländerfeindlichkeit.

Verfolgungsjagd: Szenen wie in einem Actionfilm spielen sich am 11. Mai in Straelen ab. Ein 44-jähriger Straelener in einem Polo und ein 32-jähriger Gelderner in einem Mercedes liefern sich nach einem Überholmanöver auf der Maasstraße eine Verfolgungsjagd mit dichtem Auffahren, Blockade und Messerziehen. Am Ende ist der Gelderner seinen Führerschein los.

Suizid: Ein 44-jähriger Insasse der JVA Pont erhängt sich am 31. Mai in seiner Zelle mit einem Gürtel am Heizkörper. Die Polizei findet keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Fusion: Auf einer Pressekonferenz am 4. Juli verkünden die Sparkassen Kleve, Emmerich-Rees und Straelen ihre Fusion. Ab 29. August arbeiten sie als Sparkasse Rhein-Maas zusammen.

Festival: Seine zweite Auflage erlebt das Parookaville-Festival auf dem Airport-Gelände in Weeze. 50.000 Fans feiern am 15. und 16. Juli zu den Electro Beats berühmter DJs. Das Wetter ist ebenso fantastisch wie die Stimmung. Schnell ist klar: Auch 2017 soll es ein Parookaville geben.

Badeunfall: Eine 33-jährige Chinesin ertrinkt am Abend des 25. August beim Baden in der Blauen Lagune. Die Frau, die nicht gut schwimmen konnte, wollte im Nichtschwimmerbereich, der bis 1,25 Meter tief ist, schnorcheln.

Einweihung: Das neue Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve wird am 2. September feierlich eröffnet. Der Bau auf dem 40.000 Quadratmeter großen Grundstück im Nierspark bietet Platz für mehr als 2500 Schüler. Er hat rund 36 Millionen Euro gekostet. Landrat Wolfgang Spreen übergibt einen symbolischen Holzschlüssel an Schulleiter Thomas Reimers. Hunderte von Gästen wohnen der Eröffnungszeremonie bei.

Ja-Wort: Emotional wird es bei der Issumer Kirmes. Am Festsonntag, 11. September, überrascht König Carlo Lamers seine Königin Stefanie Breunings bei der Ansprache mit einem Heiratsantrag. Die Frau kann ihr Glück kaum fassen.

Entschärfung: Auf der Baustelle für ein neues Kühlhaus des Schlachthofs Manten in Pont wird am 16. September von einem Baggerfahrer eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt. Die amerikanische Waffe mit englischem Zünder wird in 25 Minuten unschädlich gemacht. Zuvor wurden die Mitarbeiter des Schlachthofs und die Bewohner einer Handvoll Häuser in Sicherheit gebraucht, außerdem die Leute der Firma Aßmann und die Bewohner des "Lünebörgers".

Abschied: Mr. Geldern geht. Nach 42 Jahren ist am 23. September der letzte Arbeitstag für Gerd Lange. Er steht und stand wie kaum ein anderer in Geldern für das Stadt-Marketing.

Draht-Falle: Böser Vorfall auf der Friedenstraße in Kevelaer. Unbekannte spannen am Abend des 5. Oktober ein Drahtseil quer über die Fahrbahn. Ein Autofahrer fährt dagegen. Um ein Haar wären ein Bauarbeiter und eine Radfahrerin darüber gestürzt. Einige Tage später kommt es zu einem weiteren Vorfall.

Titel: Christoph Straeten aus Straelen ist "Ackerbauer des Jahres". Die Auszeichnung des Ceres Award 2016 erhält der 32-Jährige in Berlin am 18. Oktober während der Galaveranstaltung "Nacht der Landwirtschaft".

Horror-Clown: Die Unsitte der Horror-Clowns greift auch aufs Gelderland über. Am Abend des 24. Oktober flüchtet in Issum ein derartig Maskierter vor einem 17-Jährigen, der mit seinen Hunden Gassi geht.

Giftfund: Erschreckende Entdeckung am 8. November in Kervenheim: Die Polizei stellt in der Nähe der Autobahnauffahrt Kartons mit 210 Kilogramm Arsen sicher. Die Kisten sollen aus einem Diebstahl in Duisburg oder den Niederlanden stammen. Vermutlich haben die Täter das Material abgeladen, weil sie es nicht anders loswerden konnten.

Eröffnung: Seit Sommer 2007 stand das Woolworth-Gebäude in Geldern leer. Der Leerstand ist vorbei. Am 25. November öffnet eine H&M-Filiale in der Herzogstadt. Der Kundenansturm ist enorm.

Baumposse: Geldern gerät landesweit in die Schlagzeilen. Als am 12. Dezember auf dem Marktplatz die Eisfläche von der Veranstaltung "Heiß auf Eis" abgebaut wird, verschwindet auch der Weihnachtsbaum.

