Stadtwerke Geldern Präsentieren Verschwundene Orte (3): Das Kaiserliche Postamt in Geldern

An der Ecke Bahnhofstraße/Westwall stand der Prachtbau, der bis 1924 für reibungslosen Briefverkehr in der Drachenstadt sorgen sollte. Danach wurde das Sumpfgebiet "de Matratz" erschlossen. Von Bianca Mokwa

Geldern Auf dem Kleinen und Großen Markt viel los. Vor mehr als 100 Jahren erregten die Postillione jede Menge Aufmerksamkeit. Denn bevor eine Postkutsche abfuhr, wurde erst einmal kräftig ins Posthorn geblasen und kurz darauf legten die Pferde einen flotten Trab aufs Kopfsteinpflaster.

Letzter seiner Art war Ferdinand Wentzel. Er war Gelderns letzter Posthalter und verstarb 1903. Noch 1881 dienten unter ihm sechs Postillione mit zwölf Pferden. Das Ende der Postkutschen rückte unabänderlich näher. Die Bahnstrecken waren zum größten Teil gut ausgebaut, und später übernahmen die Automobile den Transport von Briefen und Personen. Die letzte Postkutschenlinie fuhr zwischen Geldern und Sonsbeck. 1914 war auch damit Schluss.

Auch das Postamt selbst befand sich zunächst im Zentrum, am Großen Markt. 1865 erfolgte ein Umzug in die Bahnhofstraße. Das fand nicht den Beifall der Gelderner Bevölkerung. Die machte ordentlich Stimmung und schrieb eine Petition, als das Kaiserliche Postamt auf der Ecke Bahnhofstraße/Westwall gebaut werden sollte. Keiner wollte bis dahin laufen. "Die Stadt endete an der Ecke Westwall/Südwall", erklärt Stadthistoriker Heinz Bosch die Empfindung der Gelderner um 1900. Es half nichts. Das Postamt wurde gebaut, die sechs Beamten und zehn Unterbeamten brauchten Platz. Es wurde ein richtiger Prachtbau auf der Ecke, an der heute Kaufland steht. 1888 wurde das Kaiserliche Postamt bezogen. Was noch brach lag, war das Telefonnetz. Was heute die Glasfaseranschlüsse sind, das waren damals die Telefonanschlüsse. Mit dem Neubau des Postamtes wurde zumindest vom Bürgermeister Hambach die Hoffnung gehegt, die Herzogstadt mit der großen weiten Welt zu verbinden. Mangels Interesse in der Bürgerschaft, sollte dies jedoch noch eine Weile dauern. Am 20. April 1898 gab es neun Teilnehmer aus Geldern und Umgebung, die einen Telefonanschluss bekamen. Das örtliche Telefonbuch wäre also noch sehr übersichtlich gewesen.

Übersichtlich war auch die Anzahl der Briefe, die hin- und hergingen. So reichte es damals noch aus, den Familiennamen auf die Postsendung zu schreiben. Um 1882 hatte Geldern acht Briefkästen. Der Postbote hatte fünfmal am Tag Zeit die Post zuzustellen, am Sonntag zweimal.

Wieder ein Stück weiter Richtung Bahnhof mussten die Gelderner Bürger laufen, als 1924 abermals neu gebaut wurde. Das Gebäude ist heute noch erhalten und hat ziemlich große Ausmaße angenommen. Dafür wurde auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der heutigen Poststraße gebaut. Die Straße gab es damals noch nicht und überhaupt war das Gebiet nicht erschlossen. Seinen Namen "de Matratz" erhielt es aufgrund seiner federnden Eigenschaft. Es war ein Sumpfgebiet, das im Winter mit seiner Eisfläche zum Schlittschuhlaufen einlud und im Sommer die ersten Fußballer Gelderns lockte. 1924 zog die Post mit Verspätung von der Ecke Bahnhofstraße/Westwall die Bahnhofstraße Richtung Bahnhof hinauf.

Weil die Kreissparkasse dadurch nicht pünktlich in das ehemalige Gebäude des Kaiserlichen Postamts ziehen konnte, musste die Postverwaltung eine Strafe in Höhe von 1000 Mark an die Kreissparkasse zahlen. Die zog dann doch lieber an den Markt und in das alte Postamt kam die Landwirtschaftsschule.

Danach war es die Produktionsstätte von Coca-Cola unter Weber + Wentzel bis 2003. Die Produktion wurde nach Rheinberg verlagert. Der endgültige Abriss des Gebäudes war 2004, und das Einkaufszentrum mit Kaufland wurde gebaut.

Quelle: RP