Geldern Das Licht des Friedens kommt aus Bethlehem 2017-12-22

In vielen Kirchen und Häusern am Niederrhein wird sie in diesen Tagen leuchten: eine Kerze, entzündet am Friedenslicht aus Bethlehem. Entzündet im Geburtsort von Jesus, ist die Flamme über viele Stationen weitergegeben worden und schließlich über Münster nach Xanten gelangt.