Straelen: Daumen hoch für die Blumenstadt

Annika Humble ist im Rathaus die neue Fachkraft für Veranstaltungsorganisation und Marketing. Sie pendelt zwischen Kevelaer und Straelen. Am Wochenende studiert sie. Von Michael Klatt

Seit Anfang des Jahres arbeitet Annika Humble im Straelener Rathaus. Und hat sich offensichtlich gut eingelebt. "Wir haben gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge unterwegs sind", sagt Uwe Bons über die 24-Jährige. Er ist als zuständiger Dezernent der Vorgesetzte der neuen Fachkraft für Veranstaltungsorganisation und Marketing.

Genau mit dieser Funktion hatte die Stadt Straelen im August ihre Stellenausschreibung versehen. Nicht weniger als 35 Bewerber meldeten sich. Auch die gebürtige Gocherin. "Ich habe gemerkt, dass ich an meiner früheren Stelle an meine Grenzen gestoßen und nicht mehr weiter gekommen bin", blickt Annika Humble zurück. Fünfeinhalb Jahre arbeitete sie in Kevelaer. Zunächst machte sie in der dortigen Wirtschaftsförderungsgesellschaft eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau, dann war sie in der Stadtverwaltung für Veranstaltungen, Marketing und Kultur zuständig. Außerdem belegte sie an der FOM Duisburg (früher Fachhochschule für Oekonomie und Management) ein nebenberufliches Studium "International Management", dessen fünftes Semester sie gerade durchläuft und das sie nach dem sechsten Semester mit der Bachelor-Arbeit abschließen möchte.

Das Tor ins Ausland offen halten, das nennt die Brünette als einen Grund für das Studium, das sie jeden Freitagabend und samstags in Anspruch nimmt. Jenseits der Grenze soll die Frau, die mit ihrem Partner in Kevelaer wohnt, ihre Fühler in ihrem neuen Job in Straelen ausstrecken.

Denn die Zusammenarbeit mit den Niederländern soll so intensiviert werden wie während der Floriade in Venlo 2012. "Nachdem die Gemeinde Arcen/Velden zu Venlo eingemeindet wurde, hat sich Venlo etwas anders orientiert", beschreibt Bons die Beziehung zur westlichen Nachbarstadt. Dem Wirtschaftsförderer ist daran gelegen, nicht nur während des Sommers, sondern auch im Winter Übernachtungsgäste aus den Niederlanden in Straelen zu begrüßen.

Niederländisch beherrscht Annika Humble zwar nicht. "Doch meine Großeltern in Hülm haben Plattdeutsch gesprochen." So hat sie in gewisser Weise ein Ohr für die Sprachmelodie der Niederländer.

Von ihrer täglichen Fahrt zur Arbeit her hat sich für die 24-Jährige praktisch nichts geändert. Früher hatte sie die Strecke Goch-Kevelaer, jetzt Kevelaer-Straelen. Wobei sie schon gemerkt hat, dass die Route über Walbeck die bessere ist.

In Straelen hat Annika Humble sich nicht nur beworben, um etwas Neues anzufangen und das Gelernte umzusetzen. Sondern auch, weil sie unbedingt den Bezug zum Niederrhein behalten wollte. "Hier habe ich meine Familie und meine Freunde." Und auch ihr Hobby lebt sie in der Region aus, als Tänzerin der Prinzengarde Goch in der Pumpengemeinschaft "Vrouwenpoort".

In Straelen, da ist sie sich sicher, bekommt sie mehr Verantwortung als bisher. In den vergangenen Tagen hat sie sich zunächst einen groben Überblick verschafft, hat Kontakte zu Vereinigungen wie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dem Werbering geknüpft. Und sie hat sich den Veranstaltungskalender angeschaut. Denn Ereignisse wie das Stadtfest und Couch'n'Concert, für das laut Bons übrigens mit rund 1400 verkauften Tickets die Kostendeckung wieder erreicht ist, fallen in ihren Zuständigkeitsbereich.

Annika Humble will alles auf den Prüfstand stellen und analysieren. "Das braucht aber seine Zeit", gibt sie zu bedenken. Sie habe alle Freiheiten, versichert ihr Bons. "Wir sind für alle Impulse offen." Eine Devise hat seine neue Kollegin: "Die Veranstaltungen müssen zur Stadt passen." Und da sei die Auswahl für Couch'n'Concert beispielsweise gut.

Quelle: RP