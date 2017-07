später lesen Geldern Deponie-Initiative redet Ratsmitgliedern ins Gewissen FOTO: Venn FOTO: Venn 2017-07-03T17:57+0200 2017-07-04T00:00+0200

Ab heute beraten die Kommunalpolitiker in Geldern und Straelen erneut über das Rahmenkonzept für die Deponie in Pont. An die Bürgermeister der beiden Städte sowie die leitenden Verwaltungsmitarbeiter wendet sich die Bürgerinitiative "Gegen die Erweiterung der Deponie Pont" in einem Offenen Brief.