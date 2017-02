Stadtwerke Geldern präsentieren: Verschwundene Orte (9): Die alte Molkerei in Kapellen

Im vergangenen Jahrhundert wurden Milchprodukte auf der Winnekendonker Straße noch selbst produziert. Einen Milchmann mit Karren und Pony gab es damals auch. Das Wohnhaus der Molkerei steht noch - fast unverändert. Von Bianca Mokwa

Kapellen Wenn Johannes Peter Dicks bei seiner Mutter aus dem Fenster schaut, dann sieht er auf die alte Molkerei. Das dazugehörige Wohnhaus aus dem Jahr 1908 ist noch vollkommen erhalten. Es steht an der Ecke Winnekendonker Straße/Paul-Esser-Straße. Nur der Giebel hat sich etwas verändert.

Verschwunden ist allerdings der Grund, warum das Wohnhaus existiert: die Molkerei. Johannes Peter Dicks blickt zurück auf die Zeit, als gegenüber Milch angeliefert und Milchprodukte hergestellt wurden. "Ich bin Jahrgang 1956, ich weiß noch ganz genau, wie das war", sagt Dicks. "Morgens haben die Bauern die Milch gebracht. Wenn die mit ihren Lanz Bulldog kamen, das war ein Riesenradau", erinnert sich der 60-Jährige. Bauer Wolters aus der Nachbarschaft kam mit seinem Kaltblüter und einem Einachser. Es gab eine Rampe, an die angeliefert wurde. "Innendrin war der Boden beige gefliest, mit Ribbeln, damit man nicht ausrutschte. Die Wände waren weiß gekälkt und zu zwei Dritteln gefliest", beschreibt Dicks das Innenleben der Molkerei.

"In der Luft lag der Duft von Buttermilch", erinnert sich seine Mutter Gertrud Dicks. Sie ist 97 Jahre alt. Ihr Mann Peter hat Butter, Eier, Käse und vor allem Schlagsahne ausgefahren. Die kam irgendwann nicht mehr von der Molkerei Kapellen, sondern aus dem Wiehengebirge bei Minden. Abgefüllt wurde die Sahne in große Stahlkannen. Es waren goldene Zeiten. "Man hat gut verdient. Es war die Wirtschaftswunderzeit, da aßen die Leute Sahnekuchen im Kaffeehaus", schildert Johannes Peter Dicks das gesellschaftliche Selbstverständnis der damaligen Zeit. Besonders in Kevelaer. "In Kevelaer wurde dreimal so viel Sahne verbraucht wie in Geldern, wegen der Pilger", sagt der Kapellener.

Natürlich war er regelmäßig drüben, in der Molkerei seines Onkels Wilhelm. Er hat die riesige Dampfmaschine noch vor Augen. "Das weiß ich deswegen, weil mein Bruder eine zu Weihnachten bekommen hatte." Die war zum Spielen und Experimentieren. Die auf der anderen Straßenseite beim Onkel war um ein Vielfaches größer. "So groß wie die Küche, mit einer Feuerluke", sagt Johannes Peter Dicks. Die Dampfmaschine gehörte zum Sägewerk, das war gleich hinter der Molkerei. Im Buch "Kapellener Geschichte(n)" von Dr. Udo Oerding und Dr. Stefan Frankewitz ist die Geschichte des Duos Sägewerk/Molkerei auf der Winnekendonker Straße nachzulesen. Der Holzschuhfabrikant Peter Johann Voss und Heinrich Dicks vom Balberg (der Opa von Johannes Peter Dicks) bauten 1907 die Molkerei und ein Sägewerk auf. 1945 wird Bernhard Dicks Besitzer des Sägewerks. Als er 1950 stirbt, wird das Sägewerk aufgegeben. Die dort befindliche Dampfmaschine wird aber noch zum Aufbereiten von heißem Wasser für die Molkerei genutzt, sagt Johannes Peter Dicks.

In der Molkerei arbeiteten viele Jahre Heinrich van de Kamp, sein Sohn Wilhelm, Heinrich Keyser, Fritz Altenburg und Heinrich Langweg. Die Milch wurde zu verschiedenen Produkten verarbeitet. An seinen ersten Joghurt kann sich Johannes Peter Dicks noch erinnern. "Der war im Glas, unten war Obst, oben Joghurt." Plastik kam erst viel später. Und irgendwann auch das Ende der kleinen Molkereien. "Es fing schon an mit der Subventionierung der Milch, die Discounter kamen, die Preise gingen kaputt", beschreibt Johannes Peter Dicks den Untergang. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es damals auch noch Molkereien im Zitterhuck und Aengenesch. Kapellens Molkerei schloss 1967.

Einer darf nach Ansicht von Johannes Peter Dicks bei der Geschichte der Molkerei Kapellens nicht unerwähnt bleiben: Wilhelm Kiwitz. "Der ist in der Molkerei ein- und ausgegangen", sagt Dicks. Kiwitz war der Milchmann. Mit seinem Ein-Mann-Betrieb und seinem Pony vor dem Wagen belieferte er ganz Kapellen mit Milch, Joghurt und Quark aus der Molkerei und Sahne von Peter Dicks. "Der ist aber auch verschwunden, als die Molkerei zumachte", sagt Johannes Peter Dicks. 1987 wurde die Molkerei abgerissen. Auf dem Gelände stehen heute Wohnhäuser. Aus der Ära der Molkerei ist das Wohnhaus an der Ecke Winnekendonker Straße/ Paul-Esser-Straße geblieben. Aber der Geruch von Buttermilch, der liegt längst nicht mehr in der Luft.

