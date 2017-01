Geldern: Die Könige auf dem Weg zu uns

Exemplarisch für die anderen Sternsinger in unserem Gebiet hat die RP die Heiligen Drei Könige in Veert bei ihrer Arbeit und der Mittagspause besucht. Von Bianka Mokwa

135 Kinder, eine Erwachsenen- und eine Familiengruppe waren in Veert unterwegs. Schnee und Eis schrecken sie nicht. Vor Jahren haben sie sogar dem Schneesturm Daisy getrotzt. "Wir lassen uns nicht aufhalten, den Segen zu den Menschen zu bringen - und mit den Spenden der Menschen auch Segen zu den Kindern in der Welt", sagt Mit-Organisatorin Monika Eyll-Naton. Ihr Hauptaugenmerk liegt neben der Organisation in der Motivation der Kinder und der Eltern, die die Kinder begleiten. "Ich bezeichne die Sternsingeraktion immer als Herzensbildung", nennt die Veerterin ihre persönliche Motivation. Und die gelebte Nächstenliebe, die lasse sich auch nicht von Eis und Schnee aufhalten. Über einen heißen Kakao oder einen warmen Platz an der Heizung freuten sich die jungen Sternsinger dennoch auf ihrer Tour. Die neunjährige Amelie konnte sich genau daran erinnern, dass es in Haus Nummer 40 und Nummer 5 einen Kakao gab. "Das war das Beste!"

"Es macht Spaß, die Leute zu sehen, die sich freuen uns zu sehen", sagen Leonie und Emily. Vielfach würden sie schon erwartet. Umso größer ist die Enttäuschung, wenn an mancher Tür vergebens geklingelt wird.

