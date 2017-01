Satirischer Ausblick: Die Netzgerüchte für das Gelderland in 2017

Im "postfaktischen Zeitalter" machen Neuigkeiten aus dem Internet Schlagzeilen, die oft wenig bis gar nichts mit der Realität zu tun haben. Was dem Gelderland in dieser Hinsicht 2017 blühen könnte - ein satirischer Blick nach vorn. Von Michael Klatt

Vieles zwischen Weeze und Wachtendonk wirft seine Schatten voraus. Hier ist eine Auswahl von Ereignissen, die in den sozialen Netzwerken kursieren könnten, die aber bei genauem Hinsehen nur das Urteil zulassen: "Das gibt's doch gar nicht".

Parookaville Die Sensationen für die Besetzungsliste des Festivals auf dem Weezer Airport-Gelände reißen nicht ab. Nachdem die Macher mit David Guetta den Superstar der Dance-Szene verpflichten konnten, kündigen sie einen weiteren großen Namen an: Heino kommt. Der Barde rockte bekanntlich 2013 schon die Heavy-Metal-Bühne von Wacken. In Weeze will der Sänger seine großen Hits nun in einem rund 45-minütigen Special-Dance-Mix präsentieren.

Heiß auf Eis Die Premiere des Gelderner Eis-Spektakels kam gut an. Deshalb soll die Veranstaltung 2017 ihre Fortsetzung erfahren. Und wieder soll die Eisfläche unter dem großen Weihnachtsbaum intensiv genutzt werden. Nach der von viel Gaudi begleiteten Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen sollen diesmal die besten Eisläufer der Nation ihre Figuren und Sprünge zeigen - bei der ersten deutschen Miniflächen-Meisterschaft.

Straßenparty Auf ein besonderes musikalisches Schmankerl dürfen sich die Besucher der Gelderner Straßenparty 2017 freuen. Oder nicht. Da Ruheständler Gerd Lange nicht mehr so sehr im organisatorischen Stress steckt, möchte er umso mehr zum Programm der Party beitragen. Auf sämtlichen Bühnen ist er reihum zu hören. Er hat natürlich alle seine großen Erfolge mit im Gepäck - von den Hits "A-A-Apfelschorle" bis "Wir wollen feiern".

Religiöse Jubiläen 375 Jahre Wallfahrt in Kevelaer und 500 Jahre Reformation - die Organisatoren sämtlicher Veranstaltungen zu diesen Festen wollen möglichst alle Konfessionen erreichen. Deshalb sind sie überein gekommen, mindestens 50 Prozent der jeweiligen Termine ökumenisch zu gestalten. Erste Gespräche zwischen katholischen Geistlichen in Kevelaer und evangelischen Geistlichen aus dem Umland stimmen hoffnungsfroh.

Bofrost-Halle Nach der Modernisierung der ehemaligen Straelener Stadthalle erfährt das vielseitig nutzbare Gebäude an der Fontanestraße noch eine weitere Aufwertung. Die Klimaanlage wird mit extrem haltbarem Trockeneis bestückt und sorgt so für kühle Atmosphäre selbst bei hitzigen sportlichen Begegnungen.

Niersfähre Zu einem wahren Touristen-Magneten entwickelt sich die Selbstbedienungsfähre über die Niers nördlich von Wachtendonk. Dieser Erfolg führt zu Problemen. Um Konflikte an den Anlegestellen zu vermeiden, werden in der Tourist-Info in Haus Püllen mit Beginn der Sommersaison Platzkarten ausgegeben. Außerdem ist zur Benutzung des Wasserfahrzeugs mindestens der Besitz des "Seepferdchen"-Abzeichens erforderlich.

Flughafen Ob regionalbedeutsam oder landesbedeutsam - das ist den Niederländern immer herzlich egal. Sie nutzen ab dem Sommerflugplan Weeze als Ausweichflughafen für den chronisch überlasteten Airport Amsterdam-Schiphol. Bei den Verantwortlichen der Flughafen-Gesellschaft sorgt diese Neuigkeit für große Freude. Sauer sind dagegen die Manager des Flughafens in Düsseldorf. Sie wehrten sich zwar jahrelang dagegen, Weeze zur Entlastung ihres Airports als Zusatzstandort anzufliegen. Aber dass die Konkurrenz aus Amsterdam das Flugfeld ansteuert, ist ihnen auch nicht recht.

Diebels Ein Ende des Leerstands der Event-Gastronomie "Diebels live" ist nicht abzusehen. Im Issumer Gemeinderat bildet sich deshalb eine große fraktionsübergreifende Initiative. Die Idee: In dem ortsprägenden Gebäude mit der großen Glasfassade und den Kupferkesseln an der Einfahrt zur Brauerei soll ein Biermuseum eingerichtet werden. Damit hätte das Altbierdorf endlich eine auch touristisch zu verwertende Stätte für seinen namengebenden Wirtschaftszweig.

Handball Dem aufstrebenden Regionalligisten Aldekerker TV gelingt ein echter Coup auf dem Transfermarkt: Er verpflichtet den Europameister und Bronzemedaillengewinner Julius Kühn. Der Rückraumspezialist wechselt vom VfL Gummersbach zurück in die Heimat. Er begann seine sportliche Karriere ja auch in Aldekerk.

Quelle: RP