Straelen: Die Schulen werden aufgerüstet

Bis 2020 sollen die Bildungseinrichtungen in der Blumenstadt Straelen Jahr für Jahr mit Technik und Bauten für mindestens jeweils 180.000 Euro ausgestattet werden. Möglich ist das durch das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Von Michael Klatt

Der Titel ist so griffig wie prägnant. "Gute Schule 2020" heißt das Förderprogramm, mit dem das Land Nordrhein-Westfalen die kommunalen Bildungseinrichtungen aufpeppen möchte. Gemeinsam mit der NRW.Bank stellt Nordrhein-Westfalen Darlehen zur Verfügung, mit denen die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden saniert, modernisiert und ausgebaut werden kann - ohne dass die Kommunen einen Cent dafür bezahlen, denn das Land übernimmt den Schuldendienst. Nach Straelen fließen von 2017 bis 2020 insgesamt fast 716.000 Euro aus diesem Topf. Und der Rat hat festgelegt, was in welchen Schulen unternommen werden soll.

2017 Aus dem Förderprogramm sollen insgesamt 185.000 Euro investiert werden. Die Grundschule bekommt einen neuen Prallschutz in der Turnhalle und das Computersystem Jambo. Ein Aufzug für die Sekundarschule schlägt mit 110.000 Euro zu Buche. Außerdem erhält die Schule einen Verwaltungsserver und Whiteboards (elektronische Tafel). Im Gymnasium werden Lehrerarbeitsplätze eingerichtet.

2018 Aus der Investitionssumme von insgesamt 180.000 Euro erhält die Grundschule neue Schallschutzdecken samt Beleuchtung, eine Vertretungsplan-Anzeige und zwei Smartboards. Im Gebäude A der Sekundarschule werden Klassen und Flure frisch gestrichen. Der Austausch von Smartboards ist fällig. Im Gymnasium wird das Parkett des Forums saniert, auch werden Computerräume besser ausgestattet, Smartboards ausgetauscht und es kommt eine Vertretungsplananzeige. Dem gesamten Schuldorf zu Gute kommen eine Datenverarbeitung samt Datenablage und die Erweiterung von WLAN.

2019 Erneut beträgt die Investitionssumme 180.000 Euro. Die Grundschule in Straelen bekommt einen Verwaltungsserver. Für die Grundschulen in Herongen und Holt sind neue Computer geplant. In der Sekundarschule werden im Kellergeschoss des Gebäudes C die Fenster erneuert, außerdem gibt es neue Smartboards. Einige Investitionen werden in Sekundarschule und Gymnasium parallel getätigt: Es gibt 30 iPads sowie Notebooks für die Medienscouts, ein Jamboserver samt Verkabelung sind fällig. Das WLAN wird erneuert, außerdem werden Beamer ausgetauscht.

2020 Von der Investitionssumme von 180.000 Euro entfällt der Löwenanteil mit 130.000 Euro auf die Grundschule in Herongen. In ihre Turnhalle wird eine Deckenstrahlheizung samt Beleuchtung eingebaut. An der Grundschule Straelen werden Beamer oder Smartboards angeschafft. In der Sekundarschule wird ein Computerraum eingerichtet. Im Gymnasium ist der Austausch des Servers angedacht. Sowohl an Sekundarschule als auch am Gymnasium werden die Serverschränke erneuert. Und: Die Verwaltungen aller Schulen erhalten neue Computer.

Quelle: RP