Karneval in Geldern: Draak-Trägerin ganz groß gefeiert

Hildegard Naß aus Pont ist Donnerstag offiziell als 32. Drachentochter geehrt worden. Glückwünsche von vielen närrischen Delegationen im Anton-Roeffs-Saal. Übergabe durch KKG, Sparkasse und Rheinische Post. Tolle Beiträge aus Pont. Von Michael Klatt

Das letzte Lied konnte gut als Motto für die gesamte Veranstaltung durchgehen. "Ein schöner Tag" sang Hubert Meyer vom Chor der Postler mit schönem Tenor. Und zum letzten Mal brandete Jubel auf im Anton-Roeffs-Saal der Sparkasse Krefeld am Gelderner Markt. Dort wurde, mittlerweile eine schöne Tradition am Altweibertag, der Draak an eine engagierte Frau aus dem Gelderland verliehen. Hildegard Naß aus Pont ist die 32. Drachentochter. Nicht zuletzt starke Beiträge aus "ihrem" Dorf machten die Zeremonie zu einem jecken Glanzlicht.

"Ich bin etwas nervös", gestand Hildegard Naß der RP kurz vor Beginn der Feier. Doch der RP-Vertreter konnte sie beruhigen mit dem Hinweis auf die familiäre und fröhliche Atmosphäre, die mit der Draak-Verleihung verbunden ist. Das war gestern nicht anders. Moderator Herbert van Stephoudt sorgte direkt zu Beginn für die nötige Stimmung, indem er dreimal "Helau" rufen ließ. Patrick Tekock, der Leiter des Finanzcenters Geldern der Sparkasse Krefeld, sowie Michael Klatt, der stellvertretende Leiter der RP-Redaktion Geldern, blickten auf die "Draak"-Geschichte zurück. Dabei ließen sie keinen Zweifel daran, dass es diese Verleihung bei so vielen tollen Frauen im Gelderland noch lange Jahre geben werde.

In diesem Jahr geht das Schmuckstück zum zweiten Mal in der "Draak"-Historie nach Pont. "Der Drache ist wieder da, wo er auch hingehört", sprach Laudatorin Elisabeth Behrendt unter starkem Applaus vor allem der Ponter Zuhörer. Die Jury habe wieder erfolgreich ein Drachen-Ei ausgebrütet. Die neue Preisträgerin sei ein "liebenswertes Ungeheuer, welches feinsinnig und mit ungeheuerlicher Akribie für die Menschen des Dorfes da ist". Lang ist die Liste der Aktivitäten, die Hildegard Naß initiiert, mit angestoßen und getragen hat: die aus der KAB entstandene Brasilienhilfe, der Schuffelclub, das "Ponter Pädchen", der Kartoffelmarkt, die Reaktivierung vom "Lünebörger", die Mitgliedschaft im Kirchenchor. "Unsere Drachentochter Hildegard ist ein Beispiel für Integration, Menschlichkeit, Nächstenliebe und Aktivität." Das bekräftigte Ortsbürgermeister Rolf Pennings, und das Publikum stimmte in ein erneutes dreifaches "Helau" ein. Der Geldersche Draak als Halskette sowie ein 500-Euro-Spendenscheck für die Brasilienhilfe nahm Hildegard Naß als Lohn für ihren unermüdlichen Einsatz entgegen. In ihrer Dankrede betonte sie, dass viele andere in Pont mitmachen.

Orden bekam sie von den Karnevalsdelegationen aus Geldern, Hartefeld, Veert und Issum. Und einige Ständchen gab es auch. Wie gewohnt, ließen sich das die bisherigen Drachentöchter nicht nehmen. Diesmal war aber auch noch ein Post-Chor dabei. Und die Ponter Band "Sehnsucht", die den Saal mit Stimmungshits zum Kochen brachte, hatte unter den fünf Musikern die beiden Naß-Söhne Dierk und Frank sowie Cousin Heiko.