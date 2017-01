Geldern: Drachentochter zurück aus Weißrussland

Janine Ingenpass war bei der Verteilaktion "Weihnachten im Schuhkarton" dabei. Sie erlebte den krassen Gegensatz von Luxus in Minsk und Armut auf dem Land. Die Geschenke vom Niederrhein machten Kinder glücklich. Von Bianca Mokwa

Feuchte Wände, kein fließendes Wasser, dafür ein kleines Mädchen mit einer großen Hoffnung. Das ist, worauf Janine Ingenpass in Weißrussland traf. Unvorbereitet. "Ich dachte, ich sei abgehärtet gewesen", sagt die Drachentochter. Dennoch flossen abends in ihrem Hotelzimmer Tränen, als sie von ihrem Treffen mit der fünfjährigen Nastya zurückkehrte. Nastya wohnt mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern in einer viel zu kleinen Wohnung. Auf die Frage nach Spielzeug holte sie drei Stofftiere, eines für sich, ihren achtjährigen Bruder und ihre zweijährige Schwester.

Janine Ingenpass wirkt nachdenklich. "Wenn man bedenkt, was unsere Kinder alles haben." Sie machte sich mit einem Team von der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" auf den Weg, um Kinder zu beschenken, die nicht so viel haben. Die Aktion unterstützt die Geldernerin schon seit neun Jahren. Altersgerecht werden kleine Geschenke und Süßwaren in einen Schuhkarton verpackt und zu bedürftigen Kindern gebracht. Janine Ingenpass ist gefragt worden, ob sie bei der Verteilung in Weißrussland dabei sein wolle. "Die Erfahrung wollte ich mir nicht entgehen lassen", sagt sie und ließ sich eine Woche in ihrem Tanzstudio 8Counts vertreten.

FOTO: Janine Ingenpass

FOTO: Janine Ingenpass

Außerdem wollte sie der Sache auf den Grund gehen, die sie seit vielen Jahren durch ihre Paketsammelstation und selber gepackten Päckchen unterstützt. "Viele sagen, das kommt nicht an oder zu reichen Kindern", zählt sie einige Gerüchte auf, die sie widerlegen kann.

Mindestens 16 Stunden waren sie und die anderen Helfer tagsüber unterwegs. "In den Bus, Verteilung, Bus, Verteilung", zählt sie den Tagesablauf auf. Besucht wurden Waisenhäuser, Kinderheime, Kindergärten. Zusammengearbeitet wurde mit den Kirchen vor Ort. "Das ist eine tolle Sache, dass die Konfessionen untereinander zusammenarbeiten", sagt Janine Ingenpass.

Es ist eine Erfahrung, auf die sie nicht verzichten möchte. Ob sie die Welt, ihre Umwelt in Geldern seit ihrer Rückkehr anders wahrnehme? "Total", sagt sie, ohne lange überlegen zu müssen. "Worüber man sich hier aufregt, ist oft belanglos." Sie liefert ein persönliches Beispiel. "Früher ging es mir auf den Keks, dass ich keine Badewanne zu Hause habe." Heute denke sie: "Was hast du für einen Luxus."

Den Schlafmangel hat sie noch nicht ganz überwunden. Und auch den Schock wegen der Diskrepanz zwischen dem Luxus in Minsk und der Armut in den kleinen Orten sitzt tief. "Minsk war wie Klein-Las-Vegas. Man fährt eine Stunde raus und trifft das Elend. Wie kann das sein?" Umso wichtiger ist es ihr, Licht ins Dunkel zu bringen. Auch weiterhin. "Im Ausverkauf hole ich jetzt schon Schals und Mützen. Die kosten jetzt nicht viel. Egal, wo ich laufe, habe ich die Aktion ,Weihnachten im Schuhkarton' im Hinterkopf." Wenn es dann wieder soweit ist, hat sie alles zusammen für ein, zwei oder mehr kleine Pakete. "Mit einem solchen Geschenk merken die Kinder, dass sie nicht vergessen sind, dass jemand an sie denkt."

Viele sind auch zum ersten Mal beschenkt worden. Nastya, die so gerne Ballerina werden möchte, hat von Janine Ingenpass zusätzlich zum Karton, in dem Dinge wie eine Puppe, eine Zahnbürste und eine Mütze steckten, noch eine komplette Ballettausrüstung bekommen. Den Kontakt zu ihr möchte Janine Ingenpass halten. Sie denkt darüber nach, ihr ein Sommertanzcamp in Weißrussland zu finanzieren und den Eltern für die Zeit einen Aufenthalt im Hotel, mit dem Luxus von fließendem Wasser. Es gibt noch jede Menge mehr zu erzählen. Das will Janine Ingenpass spätestens dann machen, wenn die Filme, die über die Verteilaktion gedreht wurden, fertig sind. Den Termin geben wir, wenn er feststeht, bekannt.

Quelle: RP