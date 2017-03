später lesen Nahe Venlo Drei Verletzte bei Unfall auf Landstraße in Straelen FOTO: Jungmann 2017-03-26T16:00+0200 2017-03-26T15:54+0200

Bei einem Unfall in Straelen an der niederländischen Grenze wurden am Sonntagmittag drei Personen verletzt. Das Auto wurde zwischen Bäumen am Fahrbahnrand hin und her geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen.