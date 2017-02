später lesen Straelen Einbrecher dringen in Gaststätte ein Teilen

2017-02-12

Einbruch in eine Gaststätte in Herongen: Wie die Polizei berichtete, drangen Unbekannte zwischen vergangenen Samstag, 23 Uhr, und vergangenen Sonntag, 8 Uhr, in eine Gaststätte, die sich in einem freistehenden Einfamilienhaus an der Niederdorfer Straße befindet, ein. Und zwar hebelten sie die Seitentür auf. Nach ersten Informationen wurden neben Bargeld auch ein Laptop und diverse Ausweisdokumente aus dem Haus gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 02831 1250.