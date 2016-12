später lesen Issum Einsatz der Feuerwehr am St. Josef-Haus FOTO: Markus van Offern FOTO: Markus van Offern Teilen

Feuerwehreinsatz am Dienstag am St. Josef-Haus auf der Kappellener Straße in Issum: Eine Person sollte aufgrund eines medizinischen Notfalls über ein Giebelfenster abtransportiert werden.