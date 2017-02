Straelen: Elternabende über moderne Medien

Elektronische Medien sind fester Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen. Ob Smartphone, Internet oder Computerspiele: Die Familie ist zumeist der erste Ort, an dem die Weichen für Mediennutzung gestellt werden. Aus diesem Grund bietet das Team der Straelener Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Kleve vier Elternabende mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten an. Alle Elternabende finden dienstags im März statt und beginnen um 19.30 Uhr im Straelener Jugendzentrum JuSt, Marienstraße 2. Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings wird um Anmeldung für einzelne oder alle Elternabende gebeten.

Der erste Elternabend findet am 7. März zum Thema "Handy, Smartphone & Co." statt. Wenn Eltern sich schon lange fragen, welche Medien überhaupt ins Kinderzimmer gehören oder welche Kindersicherungen sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone der Kinder installiert werden können, gibt es an diesem Abend die passenden Antworten. Wenn Eltern hingegen festgestellt haben, dass ihr Kind viel Zeit am PC oder Smartphone mit verschiedenen Spielen verbringt und wissen möchten, welche Vor- und Nachteile Computer- und Onlinespiele haben, sind sie am 14. März zu dem Elternabend "Nutzen und Gefahren von Computer- und Onlinespielen" eingeladen. Der Elternabend am 21. März steht unter dem Thema "Soziale Netzwerke". Daher werden an diesem Abend, Fragen zu Facebook, Whats App oder Snapchat beantwortet. Aber auch: Ist chatten ein Ersatz für echte Treffen? Oder: Wie kommen Gewalt- oder Pornovideos auf das Smartphone meines Kindes? Zum Abschluss am 28. März werden die Themen "YouTube & Blogs" besprochen. Darf mein Kind Videos ins Internet hoch- und runter laden? Welche Vor- und Nachteile hat Youtube? Was sind Blogs und wer sieht, was mein Kind in einem Blog schreibt?

Alle Elternabende bieten kurze Informationen zu den Themen und darüber hinaus viel Gelegenheit für Frage und Ausprobieren.

Weitere Informationen und Anmeldung im Jugendzentrum, Marienstraße 2, oder unter Telefon 02834 982607.

Quelle: RP