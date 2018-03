später lesen Wachtendonk Entsetzen über grobe Zerstörung an der Kapelle Laerheide FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2018-03-16T17:48+0100 2018-03-17T00:00+0100

Es war kein schöner Anblick, der sich Karin Andrae am Donnerstagmorgen bot. Das Heiligenhäuschen auf der Laerheide, um das sich die Wachtendonkerin seit vielen Jahren kümmert, war völlig verwüstet. Zunächst glaubte sie an bloße Zerstörungswut. Erst später stellte sich heraus, worauf es die Täter abgesehen hatten: Die Kupferplatte vom Altartisch war herausgerissen. "Wir sind alle total entsetzt", sagt auch Nachbar Helmut Miertz. Die Kupferplatte diente als Feuerschutz für Kerzen auf dem Altar. "Ich konnte mir nicht vorstellen, das ein Mensch für einen Materialwert für vielleicht 20 Euro so eine Kapelle zerstört."