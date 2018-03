Geldern: Fakten und Gerüchte zu Gelben Säcken

Nach der Umstellung des Systems beim Recyclingmüll in Geldern gibt es Irritationen bei den Bürgern und Beschwerden über die praktische Umsetzung. Das zuständige Unternehmen Schönmackers nimmt Stellung zu Fragen und Klagen. Von Sina Zehrfeld

Nachdem die Gelben Säcke in Geldern nicht mehr frei verfügbar, sondern nur noch in abgezählten Mengen gegen Abhol-Karten zu haben sind, gibt es Klagen über das System. Bürger berichten, dass sie sich gegängelt fühlten, als sie diese Karten beim Entsorgungsunternehmen Schönmackers bestellen wollten. In den sozialen Medien wallte die Diskussion unter dem Stichwort "Müllkrieg" auf, auch bei der Rheinischen Post meldeten sich Leser.

So sollten Anrufern angeblich Karten verweigert werden, weil bei ihrem Haus auch eine gelbe Tonne vorhanden sei. Andere beklagen, sie hätten sich genötigt gefühlt: "Wenn mir das alles zu lästig wäre, dann sollte ich doch bitte eine Gelbe Tonne nehmen", erzählte eine Geldernerin empört, nachdem sie sich über die Warteschleife und das ganze Prozedere geärgert hatte. "So versucht man, uns Hausfrauen dazu zu überreden, eine Tonne vors Haus zu stellen." Im Gelderner Rathaus hieß es, es hätten sich "einige wenige Bürger in den zurückliegenden Wochen gemeldet und von einer aus ihrer Sicht schlechten Erfahrung mit der Hotline berichtet"; die Dinge hätten sich aber klären lassen. Und nicht zuletzt ist das Gerücht in der Welt, man könne Karten nur ein- oder zweimal im Jahr bestellen - danach gäbe es keine mehr.

Beim zuständigen Unternehmen Schönmackers kann man all das nicht nachvollziehen: Es seien keine Beschwerden aufgelaufen, heißt es dort. Gelbe Säcke, beziehungsweise die Abhol-Karten dafür, würden niemandem verweigert. Man verlange von den Bürgern auch nicht, sich für ihren Verbrauch zu erklären, betonte eine Sprecherin. "Es werden sicherlich Informationen und Tipps zur richtigen Benutzung der Gelben Säcke weitergegeben. Aber grundsätzlich muss sich niemand rechtfertigen", sagte sie.

Es gebe keine Beschränkung, wie häufig Bürger neue Abholkarten ordern können. Und selbstverständlich seien die Tüten-Rollen auch für jene Verbraucher da, die über eine Gelbe Tonne verfügen, sei es beim Eigenheim oder im Mehrfamilienhaus. Die Beutel seien schließlich ausdrücklich für "zusätzliche Mehr-Mengen gedacht", wenn der Behälter mal nicht ausreiche, so die Sprecherin: "Wir weisen darauf hin, dass diese Säcke für Mehr-Mengen gedacht sind." Ebenso wenig werbe man für die Anschaffung von Gelben Tonnen, falls jemand keine besitze.

Nach dem Eindruck der Firma Schönmackers klappt es in Geldern eigentlich sehr gut mit der Bestellung und dem Versand der Abhol-Karten. "Wir hatten am Jahresanfang eine technische Störung, das haben wir auch auf unserer Website kommuniziert", erklärt der Betrieb. Nicht nur Geldern, sondern der ganze Einzugsbereich sei davon betroffen gewesen. Aber das sei behoben. "Grundsätzlich funktioniert das System einwandfrei", stellt die Unternehmenssprecherin fest.

Bislang gibt es in Geldern zwei Anlaufstellen, an denen es für die Abhol-Karten bis zu zwei Rollen mit jeweils 13 gelben Säcken gibt: den Wertstoffhof im Gewerbegebiet und das Bürgerbüro des Rathauses. "Es wird gemeinsam mit der Stadt Geldern versucht, weitere Ausgabestellen zu finden", heißt es bei Schönmackers. Die Karten müssen vorab geordert werden. Das geht per Müllalarm-App, über die Internetseite www.schoenmackers.de oder telefonisch unter der Nummer 0800 1747474.

