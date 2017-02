Geldern: Fotograf zeigt Rockstars hautnah

Bilder und Texte von Rockpalast-Mitarbeiter Rainer Leigraf können bei der Ausstellung im Haus am Nierspark 16 bewundert werden. Selten konnte man den intimsten Momenten der Stars so nahe kommen. Von Christoph Kellerbach

Der Sänger der Band "Faithless" schrieb in einem ruhigen Moment: "Was mich auf den Beinen hält, ist die Gewissheit, dass mein Leben und das Leben aller, mit all seiner Schönheit und Kraft, im Wesentlichen ein Ganzes ist." Doch nur wenige haben die Chance, den großen Stars so nahe zu sein.

Rainer Leigraf, langjähriger Mitarbeiter beim WDR-Rockpalast hatte das außergewöhnliche Glück, ganz privat auf Tuchfühlung zu gehen mit etlichen Rock- und Jazz-Größen. Pat McDonald, Carlos Santana, Eric Burdon und noch viele mehr hat er begleitet und fotografiert. Immer wieder konnte er die Künstler dazu bringen, Texte und Erinnerungen in seine Notizbücher schreiben.

Deshalb kann man jetzt in der Ausstellung "Rockpalast Porträts: 1997-2016" knapp 40 Unikate bestaunen, die von verschiedenen Musikern verfasst wurden. Ausgewählt wurden die Stücke aus rund 15 Büchern, die Leigraf mit den Worten zahlreicher Stars füllen konnte. "Ich mochte es schon immer, Kontakt zu Menschen herzustellen", sagt Leigraf. "So kam es eben zu diesen ganzen Momenten und Erinnerungen. Mich haben noch nie diese typischen PR-Fragen interessiert, sondern eben die Personen selbst." Neben den Gedanken der Stars erwarten die Besucher auch noch gut 50 Bilder, die Leigraf von den jeweiligen Musikgrößen gemacht hat.

Oft wirken die Fotos roh in ihrer Echtheit, was das Gefühl einer für die Ewigkeit festgehaltenen, ungefilterten Momentaufnahme noch verstärkt. Sie sind in Schwarz-Weiß gehalten und wirken genauso intim wie die dazu passenden Worte der jeweiligen Personen.

Es ist das erste Mal, dass Leigraf eine Auswahl seiner Bilder und Texte zusammenstellt, um sie in einer Ausstellung zu präsentieren. Im Haus am Nierspark 16 haben so ab dem heutigen Samstag Neugierige die Chance, einen Blick auf all diese persönlichen Augenblicke zu werfen. Dazu wird Peter Rüchel, einer der Gründer des WDR-Rockpalasts, um 19 Uhr die Ausstellung eröffnen.

Ab 20.30 Uhr findet schließlich in der Tanzschule "8 Counts" auf der Bahnhofstraße 26 ein Auftritt der Band "78 Twins" statt. Und von Rüchel folgt dort noch ein Vortrag über die Geschichte des Rockpalasts, der die vielen Treffen erst ermöglicht hat.

Mit Beginn der Eröffnung können Interessierte jeweils mittwochs und samstags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr am Nierspark 16 vorbeischauen. Am Samstag, 4. März, beginnt um 18 Uhr eine von Rainer Leigraf geführte Präsentation, bei der dieser seine ganz persönlichen Erlebnisse zu den Motiven erzählen wird. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Mai, was passenderweise Leigrafs Geburtstag ist, weswegen an diesem Tag ab 18 Uhr eine große Abschlussfeier stattfinden wird.

Wie schrieb Pat McDonald in seinem Text? "Worum sich das Leben dreht? Um gar nichts. Eigentlich kann es sogar in jedem Moment enden, aber das tut es nie." Genauso wie die Träume und Assoziationen, die von den verschiedenen Bildern und Artikeln ausgehen, die in der Ausstellung hängen. Es ist faszinierend, diese intimen Momente, die Leigraf gesammelt hat, einmal zu betrachten, um sich so einen Eindruck von diesen wunderbar privaten Augenblicken zu machen. Wer also die eigentliche Menschlichkeit der Musik-Größen hautnah erleben möchte, der muss unbedingt einen Blick auf diese ganz besondere Ausstellung werfen.

Quelle: RP