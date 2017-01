Geldern: Frust nach Blitzschlag für Lüllinger Telekom-Kunden

Über drei Monate lang war das Telefon bei Gisela und Peter Schewe immer wieder gestört. Drei Wochen lief gar nichts. Von Sina Zehrfeld

Dass im August der Blitz einschlug, dafür kann die Telekom wahrhaftig nichts. Aber über alles, was danach kam, sind Gisela und Peter Schewe aus Lüllingen ziemlich sauer: "Wie da mit Kunden umgegangen wird, ist einfach eine Sauerei", findet Peter Schewe.

Der ganze Ärger begann mit einem Sommergewitter Ende August. Nach einem Blitzschlag waren bei der Familie Schewe Rechner und Router kaputt. Nachdem das Ehepaar die Störung bei der Telekom gemeldet hatte, installierte ein Techniker einen neuen Router und eine neue Telefondose. "Danach funktionierte aber alles nicht mehr richtig", erzählt Peter Schewe.

Bis Anfang Dezember gab es Störungen, keine Telefonverbindung, kein Internet, mal über Stunden, mal über halbe oder ganze Tage. Regelmäßig wählten die Schewes sich in die Telekom-Warteschleife ein, mehrfach kamen auch Techniker raus. "Und jeder hat einen neuen Defekt gemessen, der draußen in der Hauptleitung war", fasst Peter Schewe zusammen.

Offenbar gab es auch Arbeiten an der etwa zwei Kilometer langen Leitung zum nächsten Verteilerkasten. Zumindest war irgendwann die Straße aufgerissen. Aber Genaueres sei nicht rauszufinden gewesen, berichten die Schewes: "Man hat gar keine vernünftige Auskunft bekommen. Und in der Zwischenzeit haben wir auch mal wochenlang gar kein Telefon gehabt." Das war im November: Drei Wochen lag war alles tot, und die Schewes bissen mit ihren Fragen auf Granit: "Da ist eine Störung, das ist in Bearbeitung - so wurde meine Frau da abgespeist."

Erst seit dem 8. Dezember funktioniert alles wieder. Die Schewes wollen sich damit jetzt nicht zufrieden geben. Über einen Anwalt fordern sie einen Teil der Telefonkosten von der Telekom zurück: "Darauf haben die noch gar nicht reagiert", so Peter Schewe.

Gegenüber der RP bestätigt die Telekom die Probleme auf Anfrage und erklärt die langwierige Behebung. "Ein Blitzeinschlag verursacht mehrere punktuelle Fehler. Erst wenn ein Fehler behoben ist kann der nächste gemessen werden", heißt es. In der Folge seien zwei Kabel ausgetauscht und mehrere Muffen erneuert worden: "In der Tat von September bis Dezember." Die Kosten für die Zeit der Ausfälle würden erstattet.

Damit ist der Frust der Schewes aber nicht vorbei. Ein neuer Tarif, der zum 25. Oktober eingerichtet sein sollte, klappt bis heute nicht. "Langsam ist das echt peinlich für die Telekom", sagt Gisela Schewe. Das Unternehmen wiederum versichert gegenüber der RP: "Unsere Servicemitarbeiter begleiten Familie Schewe, bis der neue Anschluss einwandfrei funktioniert."

Quelle: RP