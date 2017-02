Geldern: Gefährliche Kurve in Kapellen

In einer Straßenbiegung im Ortskern ist Gegenverkehr spät zu sehen. Oft kommt es zu gefährlichen Situationen. Manche Ortskundige meiden die Ecke deshalb sogar. Bürger Ernst Pomrehn schlägt simple Sicherheitsvorkehrungen vor. Von Sina Zehrfeld

In einer Kurve geht die Straße "Kapellener Markt" mitten im Ort in die "Sankt-Bernardin-Straße" über. Auf der Karte sieht der Knick gar nicht so scharf aus. Vor Ort aber stellt sie die Lage anders dar: Die Situation ist unübersichtlich, Autos parken am Straßenrand, Gegenverkehr taucht erst spät und unvermittelt im Blickfeld auf. Der Kapellener Ernst Pomrehn wohnt in der Nachbarschaft und sieht täglich, was sich auf diesem Straßenabschnitt abspielt.

"Gerade für Fahrradfahrer ist das ganz gefährlich", sagt er. "Da sind schon einige zwischen den Autos auf den Bürgersteig geflüchtet." Und wenn normal große Autos da einander im Gegenverkehr begegnen, wird's richtig eng. Beide müssen dann jeweils möglichst weit rechts fahren, um sich aneinander vorbeizuquetschen. Die erlaubten 50 Stundenkilometer scheinen angesichts dessen reichlich waghalsig. "Aber wenn dann die großen Brummis kommen - die fahren da auch mit 50 durch", beschreibt Pomrehn. "Die haben gar kein Gespür dafür, dass ihnen da was entgegen kommen könnte." Er schüttelt den Kopf: "Ich bin der Meinung, dass es Glückssache ist, dass bis jetzt nichts passiert ist." Eine Situation, "die man eigentlich entschärfen müsste".

Ernst Pomrehn ist mit seinen Beobachtungen keineswegs allein. Anwohner und Passanten nicken sofort wissend, wenn sie auf die Ecke angesprochen werden. Eine Kapellenerin erzählt, dass sie manchmal überlege, ob sie nicht extra einen Umweg fahre, um die Ecke zu meiden. "Wenn da die Lkw kommen, oder im Sommer die Trecker, dann ist da was los", sagt sie. Andere meinen sich zu erinnern, dass es auf dem Abschnitt durchaus häufiger zu Blechschäden komme.

Auch Ernst Pomrehn selbst ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und er ist ebenso Autofahrer. Das heißt: Er kennt die Strecke aus beiden Blickwinkeln. Als Radler ist er in der Kurve immer auf der Hut. "Ich halte an, wenn ich sehe, dass Autos kommen", sagt er: "So schnell kann man mit dem Fahrrad gar nicht weg sein, selbst dann nicht, wenn man noch gut drauf ist."

Er hat überlegt, ob man auf der Straße Tempo 30 einführen könnte. Aber das müsste schon gut kontrolliert werden, räumt er ein. Und dann wären die Autofahrer zwar langsamer, aber bessere Sicht hätten sie dann immer noch nicht.

Was auch helfen könnte, wäre ein Parkverbot in der kompletten Kurve, stellt Pomrehn sich vor. Derzeit gibt es das Verbot nur auf einem kurzen Abschnitt. Der wurde in der Vergangenheit zwar schon einmal etwas verlängert, aber das allein brachte nichts: "An der Gefahrensituation hat das praktisch nichts verändert", sagt Pomrehn. Oft sei der Fahrbahnrand vom Halteverbot an wirklich komplett zugeparkt, so dass ein Ausweichen in einer Gefahrensituation unmöglich sei.

Was er für das Sinnvollste hielte: Man sollte in der Kurve einen Spiegel aufstellen, in dem sich der nahende Gegenverkehr zeigen würde. Rein technisch wäre das schließlich simpel zu verwirklichen.

Es soll nicht erst soweit kommen, dass jemand in der Kurve verunglückt, warnt Ernst Pomrehn. Er drängt zum Handeln: "Es ist einfach ein Gefahrenmoment."

