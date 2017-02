später lesen Mutmaßlicher Messerstecher aus Geldern 1500 Euro für Hinweise auf flüchtigen Kai Ingenpaß FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-02-22T14:56+0100 2017-02-22T14:56+0100

Die Suche nach Kai Ingenpaß hält weiter an. Der 23-Jährige steht unter Verdacht, seine Ex-Frau in Geldern auf offener Straße niedergestochen zu haben. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen, hat die Polizei nun eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt.