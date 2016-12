Das Werk 2 des Leiterplatten-Herstellers Ruwel in Geldern ist am Mittwoch, 28. Dezember 2016, vollständig niedergebrannt. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, boten sich Bilder von Chaos und Zerstörung. weniger

Das Werk 2 des Leiterplatten-Herstellers Ruwel in Geldern ist am Mittwoch, 28. Dezember 2016, vollständig niedergebrannt. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, boten sich Bilder von Chaos und Zerstörung.

Die abgebrannte Produktionshalle in Geldern. Was das Feuer am frühen Mittwochmorgen verursacht hat, ermittelt jetzt die Kripo.