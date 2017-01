B9 in Geldern

Auf einem Zubringer zur B9 in Geldern sind am Dienstagmorgen drei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Zu dem Unfall war es gegen 7.35 Uhr an der Kreuzung B9 / Baersdonk / Baersdonker Straße in Geldern gekommen, sagt die Kreis Klever Polizei. Ein Bus wollte in die Straße Baersdonk abbiegen. Dort wartete ein Auto, das aus Richtung Haus Freudenberg auf die Baersdonker Straße abbiegen wollte. Weil die Baersdonk sehr schmal ist, wollte der Busfahrer den Autofahrer laut Polizei vorbeilassen.

Als das Auto auf abbog, überholte ein anderes Auto den wartenden Bus. Die beiden Pkw stießen zusammen. Eines der Autos überschlug sich dadurch und schleuderte gegen ein weiteres Auto, das an einem Stoppschild wartete.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Kreuzung rund eineinhalb Stunden gesperrt. Seit kurz nach neun ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version war nur von der B9 die Rede. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

(see)