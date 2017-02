Geldern: Gelderner Markt wird an Freitagen verlängert

Gelderner Markt wird an Freitagen verlängert

Der Gelderner Wochenmarkt wird freitags um eine Stunde verlängert. Bis 14 Uhr wollen die Marktbeschicker ihre Stände künftig stehen lassen, damit zum Beispiel Angestellte in der Stadt "in ihrer Mittagspause einkaufen können", erklärt Werner Lenzen von der Marktgemeinschaft. Die Neuerung soll Ende April umgesetzt werden. Derzeit sind die Markt-Zeiten dienstags wie freitags von 7 bis 13 Uhr. Ein tiefgreifender Veränderungsvorschlag steht ebenfalls im Raum - bislang aber nur als erste Idee.

Man könne den Markt, so der Denkanstoß, an Dienstagen komplett nach hinten verschieben, ihn zum Beispiel von 11 bis 17 Uhr stattfinden lassen. Damit könne man gegebenenfalls Berufstätige besser ansprechen, ganz neue Kunden gewinnen. Ob daraus etwas wird, ist aber unklar: Man habe die Idee noch nicht diskutiert, so Lenzen.

(szf)