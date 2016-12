Edelgard Röhl und Erich Sieniawa: Gelderns Single-Stammtisch boomt

Nicht mehr allein im neuen Jahr, das kann möglich sein. Denn Erich Sieniawa hat mit seinem Mittwochstreff eine Plattform geschaffen, die ankommt. Von eins auf 200 Leute ging es in nur einem Jahr. Die ersten Pärchen gibt es auch schon.

Sie organisieren den Single-Stammtisch in den Gelderner Lindenstuben. Wer kommt denn da so hin?

Erich Sieniawa Alle. Wenn man Single ist und über 40 Jahre, will man nicht mehr immer nur in die Disco gehen, um jemanden kennenzulernen. Wo trifft man sonst Leute, wenn man nicht auf Internetbörsen unterwegs sein will? Deswegen haben wir einen Platz geschaffen, zu dem Singles kommen können. EdelGard Röhl Für die 40-Jährigen ist es noch einfacher, Menschen kennen zu lernen, als für die Ü 60. Für uns gibt es nur noch die einschlägigen Tanzlokale wie das Odeon in Krefeld.

Offenbar haben Sie den Nerv der Zeit getroffen?

Sieniawa Bei der Gründung im November 2015 waren über 100 Leute da. Damit hat keiner gerechnet. Mittlerweile sind wir bei 200 Leuten und haben uns aufgeteilt in einen Ü-40- und einen Ü-60-Stammtisch.

Warum die Trennung?

Röhl Zum einen ist es der Altersunterschied. Aber wir Ü 60er haben einfach auch ganz andere Zeiten, in denen wir zusammen etwas unternehmen können. Wir können uns morgens zum Frühstück oder Schwimmen treffen, weil wir nicht mehr berufstätig sind.

Wie war Ihr persönlicher Weg zum Single-Stammtisch?

Sieniawa Ich habe den Stammtisch zusammen mit einem Kollegen gegründet. RÖHL Ich bin Anfang März von Xanten nach Issum gezogen und kannte niemanden. Meine Tochter sagte: "Geh' mal zu den Lindenstuben." Ich habe erst einmal Erich angerufen. Da war ich 66 Jahre alt. "Ja, komm'se ruhig", hat er geantwortet.

Warum ist ein SingleStammtisch wichtig?

Röhl Singles haben andere Interessen als Pärchen. Als Witwe oder Witwer wird man oft schmerzhaft an den Verlust des Partners erinnert, wenn man mit Pärchen unterwegs ist. SIENIAWA Bei den Ü 40 sind viele Menschen, die gerade in der Trennungsphase sind und sich erstmal wieder einen neuen Bekanntenkreis suchen müssen. Die suchen einen Ort, wo sie sich möglichst mit anderen Singles ihrer Altersgruppe treffen können. RÖHL Ich denke, das Wichtigste ist ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl.

Will man nur Leute kennen lernen oder sich auch verlieben?

Sieniawa Doch. Schmetterlinge im Bauch, die wünscht sich doch jeder. RÖHL Der Mensch ist nicht dazu gemacht, allein zu leben. Bei unseren Ü 60 haben sich schon vier Pärchen herauskristallisiert. Die mögen sich, das merkt man.

Was passiert mit den Pärchen? Müssen die gehen?

Röhl Wir sind ein Single-Stammtisch, egal für welches Alter, unser ältester Teilnehmer ist übrigens 86 Jahre alt, und wir bleiben ein Stammtisch für Singles. SIENIAWA Bei uns mussten laut Stammtischregeln schon 32 Leute ausscheiden, weil sie jemanden gefunden hatten. Man kann also von einer hohen Erfolgsquote sprechen, immerhin haben wir uns erst am 4. November 2015 gegründet.

Was sollte derjenige machen, der zum ersten Mal zum Single-Stammtisch geht? Erstmal zum Frisör?

Röhl Nein, aber ich denke, man macht sich immer ein bisschen schick, wenn man weggeht. SIENIAWA Einfach einmal vorbeischauen, aufgeschlossen sein und mitmachen. Die Neuen bekommen bei uns dann erst einmal eine Wäscheklammer mit ihrem Namen drauf. Das ist das preiswerteste Namensschild. Die Stammtischler heißen bei uns dann auch liebevoll Klammerträger. Dann kommt man locker ins Gespräch.

Welche Aktivitäten gibt es noch?

Sieniawa Wir haben an die 20 verschiedene Aktivitätengruppen mit ebensovielen Verantwortlichen. Ich sage immer "wir sind ein Mitmach-Zirkus". Es gibt alles, was man machen möchte. Wenn man gerne Bergsteigen mag, bitteschön, man muss es nur selber machen und anbieten, dann werden sich schon Interessierte melden, die mitmachen wollen. Wer sich nur an die Theke setzt und wartet, was kommt, dem kann ich nur sagen: Da kommt nix. RÖHL Ich bin in mehreren Gruppen, zum Beispiel Kabarett, Theater und Kino. Es gibt Listen, in die man sich eintragen kann, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

Wie sieht so etwas konkret aus?

Sieniawa Verabredet wird sich beim Stammtisch, aber auch über Whats-App-Gruppen. Außerdem gibt es einen regelmäßigen Waldspaziergang mit Kennenlerngarantie. Alle zehn Minuten wird der Gesprächspartner gewechselt. So lernt man schnell weitere Teilnehmer kennen.

Sind für 2017 neue Aktivitäten geplant?

Sieniawa Es wird eine Single-Reise nach Mallorca geben mit Tanzkursus. Die ist allerdings schon ausgebucht. Ansonsten gibt es viele regelmäßige Aktivitäten wie Bowlen, Fahrradausflüge, Theater, Varietés, Kino, aber auch Teilnahme an Tanzkursen. RÖHL Ab Januar machen wir vieles neu. Dazu gehören auch Kurz-Reisen, die wir zusammen unternehmen wollen.

Woher kommen die Teilnehmer?

Röhl Die meisten Teilnehmer kommen aus der näheren Umgebung von Geldern. Es gibt aber auch größere Gruppen aus Kleve und aus Kempen.

Wie sieht es denn mit der Männer- und Frauenquote aus?

Röhl Wir haben in den vergangenen fünf Wochen bei den Ü 60 zehn neue Leute dazubekommen. Davon sind sechs Männer. SIENIAWA Ansonsten haben wir an beiden Stammtischen aber eher einen Frauenüberschuss.

Woran liegt das?

Röhl Die Frauen trauen sich eher zu kommen. Männer wollen nicht zugeben, dass sie sich alleine fühlen. Es gibt so viele, die das nicht wahrhaben wollen. SIENIAWA Alleine braucht keiner mehr sein. Die Mittwochabende, da freut man sich drauf. Da ist man unter Gleichgesinnten, was will man mehr?

DIE FRAGEN STELLTE BIANCA MOKWA.

Quelle: RP