Kerken: Gesamtschul-Ausbau in Aldekerk im Zeitplan

Gesamtschul-Ausbau in Aldekerk im Zeitplan

Der Rohbau für die Erweiterung ist fertiggestellt, die Baugenehmigung für die neue Sporthalle liegt vor. Mit dem Bau wird nun begonnen. Von Dirk Möwius

Bestens im Zeitplan liegen die Arbeiten für die Erweiterung der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk. Der Rohbau für die Erweiterung ist fertiggestellt, die Baugenehmigung für die neue Sporthalle liegt vor. In den nächsten Tagen wird mit dem Projekt begonnen werden. "Die neuen Klassenräume können zum nächsten Schuljahr genutzt werden, die Sporthalle wird vermutlich nach den Herbstferien 2018 zur Verfügung stehen", fassten Bürgermeister Dirk Möcking und Klaus Arnolds von der Verwaltung gestern im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen.

Die Baugenehmigung entspreche den Erwartungen der Kerkener Verwaltung. Beim von Anliegern besonders kritisierten Aspekt Parkplatzplanung gab es noch eine "kleine" Aufstockung. Statt bisher 19 Stellplätzen werden in Zukunft 41 zur Verfügung stehen. Als Reserve für größere Veranstaltungen werden zudem weitere zehn Parkmöglichkeiten auf dem Schulhof ausgewiesen. Auf dem Gelände des bisherigen "Gummiplatzes" entsteht die neue Sporthalle mit zusätzlichem Mehrzweckraum, einem Kraftraum und der Geschäftsstelle für den TV Aldekerk. Die Nutzfläche beträgt insgesamt 2500 Quadratmeter. Auf den ausklappbaren Besuchertribünen können maximal 199 Zuschauer Platz nehmen. Möcking betont, dass sich in diesem Fall die europaweite Generalübernehmer-Ausschreibung, begleitet von einer Projektgruppe aus Rat und Verwaltung, sehr bewährt habe. Knapp vier Millionen Euro werden in dieses größte Bauprojekt der Gemeinde Kerken investiert.

Mit 3,17 Millionen Euro ist der Anbau für die Schule etwas preiswerter. Zwei Züge werden in den sechs Klassenräumen Platz finden. Dazu kommen Differenzierungs- und Ruheräume, WC-Anlagen auch mit behindertengerechten Toiletten und - weil es an der Gesamtschule kein zentrales Lehrerzimmer gibt - vier Räume für die Pädagogen. Im eingeschossigen Anbau am Anbau wird ein Selbstlernzentrum eingerichtet. Durch den Aufzug im Neubau werden alle Klassenräume barrierefrei zu erreichen sein.

Doch auch wenn die Sporthalle fertig ist, geht es in Aldekerk mit den Bauarbeiten weiter. Die bisherige Turnhalle der Schule wird dann zur Mensa umgebaut. Diese soll später auch als Bürgerzentrum den Aldekerkern zur Verfügung stehen. Entsprechende Mittel werden in den Haushalt für 2018 eingeplant.

Was noch fehlt, ist der Zeitplan für den Neubau des Tartanplatzes. Planungsrecht besteht, die Verwaltung bereitet, so Klaus Arnolds, den Bauantrag vor. Der Ersatz wird im Bereich des derzeitigen Bolzplatzes in der Grünanlage gebaut.

"Das Ganze ist ein Meilenstein für Kerken", freut sich Dirk Möcking. Das Schulgebäude sei dann komplett saniert und auf die Bedürfnisse der Schule ausgerichtet. "Wir werden eine moderne, zukunftsorientierte Gesamtschule haben." Schon jetzt merke man, dass die Schule wieder für mehr Leben im Ort sorgt. "Morgens dieses Gewusel - ich finde das richtig schön", so Möcking.

Quelle: RP