Gelderland: Gewinner-Kindergärten im Schneemannbau stehen jetzt fest

Auch wenn die derzeitigen Temperaturen tagsüber eher Richtung Frühling deuten: Die gemeinsame Kindergartenserie von RP und Volksbank an der Niers stand nun mal unter dem Motto "Wir basteln uns einen Schneemann".

Und die Jury war trotz des eher geringen Schneefalls in diesem Winter überrascht, wie viele Einrichtungen ihre kreativen Ergebnisse des Wettbewerbs an die Redaktion schickten. Zwischendurch stapelten sich die "weißen Riesen" fast schon in den Büroräumen, die durchweg als gelungen und hübsch anzusehen einzustufen sind.

Entsprechend schwer hatten es dann die Volksbank-Vertreter Christian Hälker und Carina Schiffer sowie Michael Kowalle, Lutz Küppers und Bianca Mokwa von der RP, die drei Sieger zu ermitteln. Denn immer wieder entdeckte eine oder einer aus dem Quintett ein neues Detail an den Figuren, die größtenteils aus Pappmaché gefertigt waren, oder an den Bildercollagen.

Trotzdem musste am Ende der Sitzung eine Jury-Entscheidung her. Schließlich ging es auch um die drei Hauptpreise, die von der Volksbank an der Niers gestiftet worden sind - nämlich ein Vogelhaus und ein spannendes Bücherpaket, das in den Kindergärten nicht allzu lange unberührt liegen bleiben dürfte.

Über ein solches Paket dürfen sich der St.-Urbanus-Kindergarten Winnekendonk, der St.-Adelheid-Kindergarten Geldern sowie das Familienzentrum im Franziskus-Kindergarten Weeze freuen. Die Volksbank wird die Termine der Preisübergabe mit den Gewinnern abstimmen.

Die eingesandten Schneemänner können bis Ende des Monats werktags zwischen 10 und 18 Uhr in der Redaktion Geldern am Markt 12 abgeholt werden.

Quelle: RP