Kerken: Glasverbot beim Nieukerker Zug

Wie bei vielen anderen Karnevalszügen gilt auch in Nieukerk am Sonntag: glasfreie Zone. Das teilt die Kerkener Gemeindeverwaltung mit.

Leider sei festzustellen, dass es in den vergangenen Jahren am Karnevalssonntag in Nieukerk wegen Glasbruch zu einer hohen Zahl von Schnittverletzungen bei Besuchern gekommen ist. Es sei zunehmend zu bedenklichen Alkoholvergiftungen bei jungen Menschen gekommen, zu zahlreichen Rettungseinsätzen, Beschädigungen und Zerstörungen.

Dabei sollte doch das gemeinsame Feiern im Vordergrund stehen. Um dieses Ziel zu erreichen haben sich die Gemeinde Kerken, die Polizei und der Nieukerker Karnevalsverein dazu entschlossen, ein Glasverbot im Ortskern von Nieukerk einzuführen. Dies dient darüber einer besseren Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in Nieukerk. Eine der größten negativen Begleiterscheinungen waren laut Verwaltung in den vergangenen Jahren unglaubliche Mengen an Glasscherben gerade an den zentralen Stellen wie auf dem Webermarkt oder auf der Friedensstraße.

Um den gefährlichen Auswirkungen zu begegnen, hat der Bürgermeister für den 26. Februar von 10 bis 18 Uhr im Ortskern von Nieukerk, vor allem am Zugweg, ein generelles Glasverbot durch eine Allgemeinverfügung erlassen. Dies bedeutet, dass das Mitführen und Benutzen von Glasbehältern für den Zeitraum untersagt wird. Gleiches gilt auch für den Ausschank beziehungsweise die Abgabe von Gläsern in der Außengastronomie.

