Issum: Gott auf die Spur kommen

Beim Jugendgottesdienst in Issum dreht sich alles um die Liebe. Vor allem geht es um Beziehungen. Neue Leute können kennengelernt werden - und eine Botschaft, die mitten ins Leben trifft. Von Bianca Mokwa

Kabel werden verlegt, die Lichtanlage installiert, Scheinwerfer ausgerichtet und das Schlagzeug ist zu hören. Alle Zeichen stehen auf Start. Samstagabend findet in der Christlichen Gemeinde Issum ein Jugendgottesdienst statt.

"Wir von der Band sind ziemlich aufgeregt", sagt Merle Kraft. Die 22-Jährige ist Teil des Teams. Es ist bereits der zweite Jugendgottesdienst, der unter dem Motto "All because of..." stattfindet. Bei den Gottesdiensten der Jugendlichen geht es darum, Antworten zu finden. "Wir versuchen Fragen zu behandeln, die sich junge Menschen stellen", sagt Benjamin "Benni" Voorgang. Der Titel des folgenden Abends lautet "God's Love" und ist bewusst doppeldeutig gemeint. Es dreht sich also um Gottes Liebe und bedeutet aber auch "Gott ist die Liebe".

"Die Deko wird auf jeden Fall rot und auch das Kreuz", verrät Vanessa Hoffmann vom Schauspiel- und Deko-Team. Ob es denn romantisch wird? Benni Voorgang zuckt mit den Schultern. "Warum nicht, ist doch Gott der Erfinder der romantischen Liebe." Und um Gott wird es sich drehen. Und um Beziehung. "Gott ist eine Person, die handelt. Es ist kein toter Gott, sondern einer, der das persönliche Gespräch sucht", lautet die Überzeugung der Jugendlichen. Sich dafür Zeit nehmen diesen Gott kennen zu lernen, dazu soll der Abend Gelegenheit bieten.

Es gibt viel Musik, ein Schauspiel, eine kleine Andacht von zehn Minuten. Raum wird gegeben für einen Blickwechsel. "Wir sehen Gott oft als harte Person, die bestraft. Wenn wir in der Bibel lesen, lassen wir aber oft die Umstände außer Acht. Strafe war nicht Gottes Plan, sondern er wollte eine intensive Liebesbeziehung zu den Menschen", sagt Benni Voorgang. "Gottes Liebe zeigt sich vor allem darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, der für uns stirbt und die Beziehung wieder in den Mittelpunkt stellt."

Auch wer Gottes Liebe mit der von Menschen vergleicht, muss enttäuscht werden. "Menschen können diese Liebe nicht ausdrücken, da hapert es immer an der Stelle, wo wir verletzt werden." Also sei ein Blickwechsel, vielleicht eine persönliche Neuorientierung nötig.

"So ganz anders als Kirche" verspricht der Abend außerdem zu werden. "Wir singen zeitgenössische Lieder, es gibt keinen Vorbeter, kein Aufstehen und Hinsetzen", sagt Julia Schreinermacher. "Liturgie, das haben wir nicht", erklärt Benni Voorgang. Stattdessen darf jeder frei entscheiden, ob er stehen, sitzen, singen oder lieber nur zuhören will. Wie ist es denn mit kritischen Gästen? "Diese Leute sind besonders willkommen, denn Gleichgültigkeit ist viel schlimmer", lautet die Meinung von Benjamin Voorgang.

Und auch wer laut seinem Geburtsdatum nicht mehr jugendlich ist, darf vorbeikommen. "Die Zielgruppe sind Jugendliche, aber es sind alle eingeladen, die sich noch jugendlich fühlen", lautet die einhellige Meinung der Organisatoren.

