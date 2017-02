Kerken: Große Vielfalt im Haus Lawaczeck

Acht Veranstaltungen und ein Bücherflohmarkt werden in diesem Jahr im Haus Lawaczeck stattfinden. Von Kabarett über Ausstellungen bis hin zu Schreibworkshops ist das Programm breit gefächert. Von Christoph Kellerbach

Organisiert vom Historischen Verein für Geldern und Umgegend gibt es auch 2017 wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für das Haus Lawaczeck. Gestartet wird die Aktionsreihe am 25. und 26. März mit einem Workshop. Barbara Klein wird dort eine Anleitung zum Verfassen autobiographischer Texte geben. Wer also seine eigene Geschichte einmal aufschreiben will, hat da die Chance zu lernen, wie er dem Ganzen einen passenden Rahmen geben kann.

Bereits zum dritten Mal wird am 30. April Oliver Steller vor Ort sein, um ab 11 Uhr sowohl in Texten als auch Liedern auf das Lebenswerk von Kurt Tucholsky einzugehen. Wer eine Karte haben möchte, sollte sich beeilen, da fast die Hälfte der Tickets für die Veranstaltung bereits verkauft wurden.

Am 8. Mai hält Maria Arians-Kronenberg einen Vortrag über das Thema "Raseneisenerz und der Bau und Betrieb eines Rennofens". Start ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wie immer passend zum Webermarktfest gibt es am 21. Mai einen großen Bücherflohmarkt vor Haus Lawaczeck, und ab 15 Uhr findet eine Führung durch dessen Räume statt. Aktuell ist geplant, vielleicht auch noch eine weitere kleine Ausstellung parallel in der oberen Etage zu präsentieren.

Zum zweiten Mal wird Kabarettistin Dagmar Schönleber am 18. Juni um 11 Uhr in Nieukerk vorbeikommen. Die auch als Sozialarbeiterin aus Kölner Problembezirken bekannte Komödiantin spricht in ihrem Programm "40 Fieber - zwischen Dope und Doppelherz" Klartext über den sozialen und kulturellen Stand der Dinge.

Für die Matinee "Songs and dances from Britain's Isles", also "Gesänge und Tänze von den britischen Inseln", am 3. September läuft bereits der Vorverkauf, da die vergangenen beiden Veranstaltungen der Gruppe "Morris Open" schon extrem beliebt und gut besucht waren. Lehrer Knut Lipke hält am 20. September den kostenlosen Bildvortrag "Wanderung über den Niederrheinischen Höhenzug". Für den Abschluss des Jahres gibt es noch zwei besondere Termine: Ein literarisch-musikalisches Programm über Matthias Claudius mit dem Titel "Was macht der Mond, Herr C.?" findet am 8. Oktober statt. Und für interessierte Lokal-Forscher ein "Muss" wird die Ausstellung "Was Straßen erzählen können" am 1., 5. und 12. November von jeweils 11 bis 17 Uhr. Der Geschichtskreis des Heimatvereins Nieukerk hat nämlich mit dem Gemeindearchiv Kerken zusammengearbeitet, um die Geschichte vieler Straßennamen auf der Baersdonk, in Eyll, Nieukerk, Poelyck und Winternam zu erforschen.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Terminen und Kartenpreisen gibt es im Internet unter www.hv-geldern.de.

