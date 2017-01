Folgt die Politik der Empfehlung, dann steht im kommenden Jahr die Schul-Gründung an. Das Ende der Sekundarschule wäre beschlossen. Auch die Realschule an der Fleuth würde auslaufen. Die politische Diskussion beginnt jetzt. Von Sina Zehrfeld

Das Gutachten zur Entwicklung der Gelderner Schullandschaft ist da, und es hat ein eindeutiges Ergebnis. Nach der Empfehlung des Fachmanns Dr. Heinfried Habeck sollte Geldern kurzfristig eine Gesamtschule gründen. "Kurzfristig würde bedeuten: für das Schuljahr 2018/2019", erklärt Bürgermeister Sven Kaiser. Die Sekundarschule und die Realschule an der Fleuth würden dafür aufgegeben.

Die Realschule würde ab 2018 auslaufen. Alle ihre Schüler würden ihre Laufbahn aber ganz normal an der Ralschule beenden. Also auch die neuen Fünftklässler, die noch in diesem Jahr dort angemeldet werden.

Für die Sekundarschule könnte das gleiche gelten. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, dass sie in der neuen Gesamtschule aufgeht. Das heißt, die bestehenden Klassen würden "umgewandelt". Schul-Standort sollen jedenfalls so oder so die Gebäude der heutigen Sekundar- und Fleuth-Realschule sein. Einige Jahre käme man mit dem vorhandenen Platz aus, bis dahin müsse ein Erweiterungsbau entstehen.

Rückblickend hatte die Sekundarschule wohl nie eine Chance, stellt Habeck fest. Fälle wie den in Geldern kenne er viele: "Realschule und Sekundarschule gemeinsam sind nahezu nicht vorstellbar", resümiert er. Allenfalls vielleicht noch in Großstädten.

Wie auch in anderen Gemeinden, so hätten die Eltern auch in Geldern die Schulform einfach nicht angenommen. Daher gingen die Anmeldezahlen nach hoffnungsvoller Aufbruchstimmung im Jahr 2014 rapide bergab. "Bestimmte Entwicklungen sind nicht umkehrbar", sagt Heinfried Habeck angesichts dessen. Und zwar ganz egal, was die Sekundarschule tatsächlich zu bieten habe: "Das ist wie mit der Hauptschule. Die konnte machen, was sie wollte" - sie war nicht zu retten.

Die Akzeptanz der Gesamtschule wachse hingegen stetig. Und für die Gelderner Gymnasien wäre sie mit ihrer eigenen Oberstufe auch keine Bedrohung, betont der Gutachter. Die Schülerzahlen würden mehr als reichen: "Die Gymnasien müssten nichts einschränken, nichts runterfahren, Qualitätsverluste sind mit Sicherheit nicht zu befürchten", bekräftigt er. "Die drei Schulen würden sich in Geldern nicht ins Gehege kommen."

Dass sein Urteil nicht durchgängig auf Begeisterung stoßen wird, ist ihm klar. Die Realschule an der Fleuth ist sehr beliebt. Auch könnte das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik leiden; immerhin war man vor drei Jahren noch für die Sekundarschule. Aber das, so Habeck, müsse man aushalten, wenn man den Kurs korrigieren wolle.

Es könne dafür zumindest der letzte wesentliche Eingriff ins Schulsystem sein, stellt er in Aussicht. Im Zwei-Säulen-System aus Gesamtschule und Gymnasium sieht er die Zukunft.

Speziell in die Gelderner Verhältnisse würde Ruhe einkehren, argumentiert er weiter: keine immer neuen Diskussionen um An- und Anmeldezahlen für verschiedene Schulen und Schulformen mehr. Und Kinder und Eltern könnten sich für den Weg zum Abitur zwischen der verkürzten Schullaufbahn (G 8) am Gymnasium und der längeren Oberstufe (G 9) an der Gesamtschule entscheiden - ein neues Angebot für Geldern.

Die Stadtverwaltung schließt sich der Empfehlung des Gutachtens an. "Dass wir alles öffentlich diskutieren werden, ist der nächste Schritt", kündigt Bürgermeister Kaiser an.

Die bischöfliche Liebfrauen-Realschule für Mädchen ist von allen Planungen übrigens unberührt. Denn ihr Schulträger ist das Bistum Münster, nicht die Stadt.

