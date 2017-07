Geldern: GWS ist in die neuen Büros umgezogen

Wohnungsgenossenschaft Geldern ist jetzt am Issumer Tor 6 zu finden. Mitglieder beschließen Satzungsänderung. Von Dirk Möwius

Noch sind die Wege neu, nicht jede Akte wird mit einem Handgriff gefunden: Die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft Geldern (GWS) sind umgezogen - in den Neubau am Issumer Tor, anschließend an das Gebäude der Gaststätte "Schwarzes Pferd". "Ich glaube, dass wir ein architektonisch gelungenes Bauwerk errichtet und dass wir uns für unser Büro deutlich verbessert haben", sagte Vorstand Paul Düllings auf der Mitgliederversammlung der GWS. 18 Monate wurden für Abriss und Neubau benötigt - deutlich länger als erwartet. Im letzten Abschnitt folgt nun noch die Modernisierung der Gaststätte.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand eine Satzungsänderung. Dabei geht es um die Ausschüttung der Dividende. Trotz der allgemeinen Zinsentwicklung hat die GWS in den vergangenen Jahren unverändert eine Dividende von sechs Prozent an ihre Mitglieder, also die Kommunen, ausgeschüttet. Düllings: "Würde es bei einer solchen Dividendenhöhe bleiben, wäre diese Art der Finanzierung angesichts der niedrigen Kapitalmarktzinsen deutlich teurer für die Genossenschaft als die Aufnahme von Fremdkapital." Deshalb wolle man sich in Zukunft bei der Dividende am Fremdzinsniveau für zehnjährige Laufzeiten bei üblicher Immobilienfinanzierung orientieren. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen aktuell zwei Prozent als neue Dividende vor. In der Satzung war bisher festgeschrieben, dass der Gewinnanteil acht Prozent des Geschäftsguthabens nicht überschreiten darf. Dieser Satz wurde auf vier Prozent gesenkt. Zusätzliches Eigenkapital soll durch die Zeichnung von weiteren freiwilligen Geschäftsanteilen geschaffen werden. So könne mehr gebaut werden, um der großen Nachfrage aus den Kommunen nach preiswertem Wohnraum, auch für anerkannte Flüchtlinge, gerecht werden zu können. Düllings betont dabei, dass sich die Integrationsmöglichkeiten deutlich verbessern, wenn die Flüchtlinge "in ganz normalen Mietwohnungen mit ganz normalen Hausgemeinschaften" leben. Neubauvorhaben, in denen nur Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht untergebracht werden, seien dagegen für die Integration nicht vorteilhaft. Zudem warnt Düllings auch vor "Neideffekten", wenn andere Wohnungssuchende nicht zum Zuge kommen.

Ein Problem sieht Düllings darin, dass die Bauwirtschaft derzeit voll ausgelastet ist. Die meisten Architekturbüros könnten Aufträge nur verzögert abarbeiten, auch seien die Handwerker sehr beschäftigt. Bei einzelnen Gewerken fordere man bis zu acht Unternehmen auf, sich an der Ausschreibung zu beteiligen, es kämen aber nur ein oder zwei Angebote zurück.

Die GWS hat im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von 805.000 Euro erwirtschaftet. Die Durchschnittsmiete ist leicht gestiegen und liegt jetzt bei Wohnungen bei 4,93 Euro pro Quadratmeter und bei Gewerbemieten bei 3,94 Euro. Bei Wohnungen wolle man die Mieten allmählich an den Rahmen im freien Markt heranführen. Düllings: "Wir brauchen eine Steigerung unserer Ertragskraft, um für zukünftig anfallende Instandhaltungsmaßnahmen gewappnet zu sein." Gewebevermietung sei derzeit schwierig, es gebe einige Leerstände.

Quelle: RP