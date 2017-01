Geldern: Hans Glock wird Festkettenträger

Bei der Winterkirmes wurde die Frage geklärt, wer denn der Würdenträger für die Herbstkirmes 2017 wird. Im Saal der Gaststätte "Zur Dorfschmiede" wurde das Geheimnis schließlich prunkvoll gelüftet. Von Christoph Kellerbach

Trotz des kalten Wetters sind die Hartefelder gut gelaunt. Es ist schließlich Winterkirmes angesagt. Und so feierte die St.-Antonius-Schützenbruderschaft gemeinsam mit den Dorfbewohnern am Sonntagvormittag einen Gottesdienst in der Kirche. Danach ging es "Zur Dorfschmiede". Dort gab der Spielmannszug eine Kostprobe seines Könnens. Danach trat Brudermeister Winfried Rinass ans Mikrofon und leitete nach einer Begrüßung direkt zum großen Geheimnis des Tages über: Wer wird der Festkettenträger für die Herbstkirmes 2017?

Die Antwort darauf hatte der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Herbert van Stephoudt. Der machte aus der Offenbarung, wer denn da die prunkvolle Würde tragen wird, ein richtiges Spektakel. "Ich kann ihnen verraten: Wir haben einen männlichen Festkettenträger. Und wissen sie womit? Mit Recht. Warum sage ich das? Weil mir aufgefallen ist, dass im Karneval die Frauen die Macht komplett übernommen haben. Alles wunderbar anzuschauen. Aber daher brauchen wir in Hartefeld nun als Festkettenträger ein richtiges Mannsbild. Eben auch, damit die Frauen etwas zum Schauen haben." Nach diesem Anfang legte van Stephoudt so richtig los und zählte all die Errungenschaften und Verdienste des Mannes auf: "Er ist seit 1984 Mitglied der Bruderschaft, deren silbernes Verdienstkreuz er trägt, und er war elf Jahre in ihrem Vorstand. Er hat tatkräftig bei der Sanierung der historischen Antoniuskapelle mitgearbeitet, war Mitorganisator von zwei Bezirksschützenfesten - das lag ihm besonders am Herzen - und einem Landesschützenfest. Er hat den Rosenmontagszug organisiert, er war stellvertretender Brudermeister ..." Und in diesem Moment war den Gästen des Saales in der Dorfschmiede klar: Es ist Hans Glock.

Mit einem riesigen Applaus feierten die Hartefelder ihren neuen Festkettenträger, bevor Herbert van Stephoudt schmunzelnd meinte: "Hey, eigentlich war ich noch gar nicht fertig." Denn Glock hatte noch viel mehr gemacht: "Schützenkönig von 2006 bis 2007 war er, zudem Bezirkskönig und er hat als Adjutant schon an der Festkette geschnuppert. Er ist ein Freund der Frauen, aber hat nur Augen für seine Susanne."

Danach enthüllte van Stephoudt den ersten Adjutanten, einen "der quasi von seiner Familie, die eine echte Bruderschaftsfamilie ist, schon von Anfang an der Bruderschaft verschrieben war". Der Fahnenschwenkermeister von 1992 bis 2001 und Schützenprinz 1986 war schließlich Robert Schmaelen. Doch dann übergab Herbert van Stephoudt den Rest der Rede an Willi Laumann, den stellvertretenden Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft, der den zweiten Adjutanten vorstellte. Laumann meinte, dass die Anwesenden "sowieso schon ahnen, wer es ist" und stellte dann den Fan der schottischen Kultur und das langjährige Vereinsmitglied der Bruderschaft vor: Herbert van Stephoudt.

Nach der Rede reihte sich der gesamte Saal auf, um Hans Glock feierlich zur Ernennung zu gratulieren, bevor die Bruderschaft sich zum Schießstand der Dorfschmiede aufmachte, um dort ihren alljährigen Wettbewerb um die Wanderplakette zu entscheiden.

