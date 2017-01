Geldern: "Hejo" Eicker erhält den Verdienstorden des Landes

Ausgezeichnet wurde der Gelderner für sein vielfältiges Engagement in sozial- und kulturpolitischen Bereichen.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat gestern im Museum Kunstpalast in Düsseldorf 26 Bürgern den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. "Wir ehren heute Menschen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren, sich für andere und das Gemeinwohl einsetzen. Ihre außergewöhnlichen Leistungen, oft über Jahrzehnte hinweg, haben unser Land bereichert", sagte die Ministerpräsidentin. Unter den Geehrten befand sich auch der Gelderner Hermann-Josef "Hejo" Eicker. Er ist in der Kommunalpolitik und der Kultur unterwegs, setzt sich für Kinder und Jugendliche ebenso ein wie für Senioren oder Strafgefangene. Besonders engagiert ist Eicker in der Stadtteilarbeit. Vor allem der Kinder- und Jugendtreff St. Barbara in Geldern, der 1996 mit seiner Unterstützung gegründet worden ist, gehört zu seinen Herzensanliegen. Mit der Bürgerinitiative Barbaraviertel versucht Eicker auch, die Lebenssituation älterer Mitbürger zu verbessern, beispielsweise mit einem ehrenamtlich betriebenen Café, das als Treffpunkt dient. Seit 1982 gehört er dem Rat der Stadt Geldern an und ist seit mehr als 25 Jahren Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Im Beirat der Justizvollzugsanstalt Geldern kümmert sich Eicker zudem um die Belange der Inhaftierten, begleitet Gefangene auf ihrem Weg zurück in die Freiheit und ist auch für die Anstaltsleitung ein wichtiger Ansprechpartner.

"Menschen wie Sie, lieber Herr Eicker, machen unsere Gesellschaft lebens- und liebenswert", sagte die Ministerpräsidentin. Sie freue sich, dem Gelderner den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verleihen zu dürfen.

Quelle: RP