Hoher Schaden durch Brand in Biogasanlage

Einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe hat Donnerstag in Wankum der Brand des Blockheizkraftwerks einer Biogasanlage verursacht.

Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Nach Angaben der Polizei rückte die Feuerwehr gegen 11 Uhr zu dem betroffenen Hof am Kusenweg aus. Der 45-jährige Geschädigte hatte eine Störmeldung aus einem seiner drei in Seecontainern untergebrachten Blockheizkraftwerke erhalten. Als er nachschaute, entdeckte er das Feuer.

Der Mann verständigte sofort die Rettungskräfte und fing selbst mit den Löscharbeiten an. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer in dem Stahlcontainer schließlich löschen.Nach den ersten Erkenntnissen der Brandursachenermittler von der Kriminalpolizei Kalkar, die schnell vor Ort waren, ist von einem technischen Defekt am Motor der Anlage auszugehen. Personen kamen bei dem Brand den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

(url)