Geldern: Im Buch erobern die Wikinger Xanten

Autor Jonas Herlin aus Steinfurt erzählt in seinem Roman "Krieger des Nordens" von Fürst Grimr Schädelspalter und seinen beiden Söhnen Olav und Thorbrand. Das Werk ist flüssig geschrieben und durchaus unterhaltsam. Von Eva Karnofsky

Wir schreiben das Jahr 842. Xanten gehört zum Frankenreich, in dem die drei Enkel Karls des Großen um die Herrschaft kämpfen und dabei den Schutz der Außengrenzen des Reiches vernachlässigen. Das nutzen die Wikinger aus und begeben sich, aus Friesland kommend, auf Beutezug über den Rhein. Angeführt wird die Langbootflotte der Nordmänner von Fürst Grimr Schädelspalter. Er wird von seinen ebenfalls untereinander zerstrittenen Söhnen, den Halbbrüdern Olav und Thorbrand, begleitet.

Vor allem in den Kirchen und Klöstern, so hoffen die Nordmänner, werden sie auf reichlich Gold stoßen. Auf der Höhe von Xanten treffen sie zunächst auf einige fränkische Reiter, doch der Widerstand der Stadt ist gering. Den Wikingern gelingt es, die hölzernen Palisaden um die Siedlung mit ihren Pfeilen in Brand zu stecken, und auch der Wall um die Stadt stellt für die verwegenen Männer aus dem Norden kein großes Hindernis dar. So ist das Stadttor rasch freigekämpft.

Imposantester Bau der Stadt ist eine karolingische Kirche. "Sie war größer, als Olav und Thorbrand je irgendwo eine andere gesehen hatten", beschreibt sie Jonas Herlin in seinem Wikinger-Roman "Krieger des Nordens". Auf den Grundfesten des Gotteshauses wird später der Dom Sankt Viktor entstehen. Im Roman treiben die Wikinger in der Kirche die Bewohner zusammen, die nun allesamt ihre Gefangenen sind. Sie besetzen die Stadt und unternehmen von dort aus weitere Beutezüge, nach Diusburh etwa, oder nach Novaesium. Wohinter sich Duisburg und Neuss verbergen. Während einer dieser Raubzüge über den Rhein wird Grimr Schädelspalter tödlich verletzt, und es beginnt ein Kampf seiner Söhne um die Macht, der für einen von beiden tödlich endet. Um diese Auseinandersetzung dreht sich der Roman, wobei der Autor Thorbrand als den Sympathischeren zeichnet. Dessen Mutter war fränkische Sklavin, weshalb er eine gewisse Empathie gegenüber den Bewohnern des Frankenreiches hegt.

Es ist historisch gesichert, dass die Wikinger einst Xanten besetzten und auf der Bislicher Insel überwinterten. Auch ihre Raubzüge, die sie bis an den Mittelrhein führten, sind Fakt. Dennoch: Der Autor hat mit "Krieger des Nordens" einen Roman und kein Geschichtsbuch geschrieben. Jonas Herlin ist im Übrigen eines der zahlreichen Pseudonyme von Alfred Bekker, einem Spannungs- und Fantasy-Autor aus dem westfälischen Steinfurt. Die Schlachten und Plünderungen mögen sich damals so oder ähnlich zugetragen haben, doch sie sind Fiktion, wie die beiden Hauptfiguren Thorwald und Olav. Wer historisches Kampfgetümmel auf heimischem Boden mag, dazu noch einen tödlichen Bruderzwist ohne viel inhaltliche Tiefe, wird Jonas Herlins flüssig geschriebenen Unterhaltungsroman gern lesen.

Jonas Herlin: Krieger des Nordens. Blanvalet Verlag, 479 Seiten, 9,99 E.

