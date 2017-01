Issum: Im Hexenland wird die Mundart gefeiert

Die St.-Antonius-/St.-Hubertus-Bruderschaft Sevelen veranstaltet am Samstag, 21. Januar, einen Abend mit Vorträgen auf Platt. Einmal im Jahr wird ein Theaterstück verfasst. Lokalkolorit ist im Bürgerhaus auf jeden Fall garantiert. Von Bianca Mokwa

Die Vorgaben sind klar. "Zwischen Hellig Ovend und Fastelovend", sagt Hans-Wilhelm Gartz, "da soll die Stimmung besinnlich sein und ein bisschen Spektakel." Diese Mischung wollen die Mitglieder der St.-Antonius-/St.-Hubertus-Bruderschaft bei ihrem Mundartabend erreichen. Mit allem Drum und Dran, von den Leuten auf der Bühne bis hinter der Theke, die kalte Getränke reichen, wirken 80 Leute am 21. Januar mit.

Mittendrin sind Hans-Josef "Jüppi" Paulus und Norbert Koch als Moderatoren. An dem Abend wird Mundart gesprochen. Warum? "Seine Heimat kann man nur richtig verstehen, wenn man ein bisschen Platt spräke kann", lautet die Überzeugung von Jüppi Paulus. Und damit steht er nicht alleine da. Ein Jahr lang tüfteln Hans-Wilhelm Gartz und Theo Deckers an einem Theaterstück auf Platt.

Inspirieren lassen sie sich von ihren Frauen. Die liefern das Grundgerüst. Ab September legen die beiden männlichen Autoren dann richtig los. "Spätestens ab der fünften Seite meldet sich die Rechtschreibprüfung ab", sagt Gartz und grinst. Denn Sevelener Platt, das hat das Computerprogramm einfach nicht drauf. In diesem Jahr heißt das Stück "Dä Gizzpeen", auf Hochdeutsch: der Geizhals. "Wer von uns ist denn der Gizzpeen?", stichelt Gartz seinen Co-Autor Theo Deckers. Der kontert: "Du!" Beide betonen, die Stücke seien nicht autobiografisch. Im Groben dreht es sich in "Dä Gizzpeen" um die Vorbereitungen eines Ehepaars auf die Silberhochzeit. Die Meinungen, wie so etwas zu feiern sei, gehen allerdings arg auseinander. Missverständnisse und Zwistigkeiten sind also programmiert.

Gespickt werden die Stücke auch immer mit einer Portion lokaler Ereignisse. Wer mehr über das vergangene Jahr in der Gemeinde Issum erfahren möchte, der sollte bei den Gesprächen des Stammtischs "De Gescheide" die Ohren spitzen. Die bringen auf der Bühne so einiges, worüber Redebedarf besteht, aufs Tapet. Wer sich so richtig gut auskennt in Sevelen und mit offenen Augen durch die Welt geht, für den wird auch das legendäre Bilderrätsel ein Klacks sein. Im vergangenen Jahr sei das ein wenig schwierig gewesen, gibt Jüppi Paulus zu. Da war Sevelen nämlich von oben, per Luftaufnahmen, zu sehen. In diesem Jahr gibt es wieder eine andere Perspektive. Auch der Nachwuchs scheut sich nicht, Plattdeutsch zu reden. Die "Norgewassen" nennt sich die Gruppe, die Vorträge in Mundart vorbereitet hat. Und auch die Jungfahnenschwenkergruppe wird mit Worten um sich werfen statt mit Fahnen. Zum Auflockern präsentieren die Damen der Bruderschaft einen Showtanz.

Seit 32 Jahren gibt es mittlerweile das Bestreben, durch diesen Abend die "Ursprache der Sevelener" hochzuhalten. "Wir wollen etwas für die plattdeutsche Sprache tun, ein bissken wenigstens", sagt Theo Deckers. Um das Leben und den Nutzen der Mundart wenigstens zu verlängern. Ein bissken.

Quelle: RP