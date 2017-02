später lesen Wachtendonk Informationsabend über Glasfaser in Wachtendonk Teilen

Gemeinsam mit der Bürgerinitiative und Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt macht sich die Deutsche-Glasfaser-Unternehmensgruppe für den Glasfaserausbau in der Gemeinde Wachtendonk stark. Die Ortschaft Wankum hat die erforderliche 40-Prozent-Marke bereits erreicht und wird in den nächsten Monaten an das schnelle Netz angeschlossen. Nun heißt es auch für die Ortschaft "Stadt" Wachtendonk: gemeinsam für 40 Prozent.