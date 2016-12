Issum: Issum hat einen Sparhaushalt im Jahr 2017

Der Etatentwurf weist ein Defizit von rund 1,8 Millionen Euro auf. Investitionen in die Ortskerne und in neue Baugebiete. Von Michael Klatt

Als Sparhaushalt charakterisiert Bürgermeister Clemens Brüx den Issumer Haushaltsentwurf für 2017. Er weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 1,8 Millionen Euro aus. Der Gesamtbetrag der Erträge liegt bei etwas mehr als 22,1 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt knapp 24 Millionen Euro.

Der Finanzplan ist mit Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund 20,4 Millionen Euro fast deckungsgleich. Im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von 124.130 Euro ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 122.400 Euro enthalten. Diese Kreditaufnahmeermächtigung ist erforderlich, um über das Landesprogramm "Gute Schule 2020" das vom Land NRW für die Gemeinde bereitgestellte Kreditkontingent abrufen zu können.

Bei den Hauptertragsblöcken erwartet Issum beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rund 5,7 Millionen Euro, an der Umsatzsteuer 531.000 Euro, bei der Gewerbesteuer 3,5 Millionen Euro und bei den Schlüsselzuweisungen gut 1,1 Millionen Euro. Bei den Grundsteuern A und B in Höhe von fast 1,8 Millionen Euro sind die Mehrerträge wegen der Erhöhung der Hebesätze durch die Hebesatzsatzung von 161.400 Euro enthalten.

Die fremdbestimmten Umlagen steigen auch 2017 insgesamt wieder. Die Kreisumlage beträgt rund 3,6 Millionen, die Jugendamtsumlage etwas mehr als 2,2 Millionen Euro, die Gewerbesteuerumlage 290.000 Euro und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit 281.400 Euro. Die Personalkosten als großer Aufwandsposten sind mit einer Steigerung von rund 97.000 Euro auf insgesamt 4.683.538 Euro veranschlagt. Investitions-Schwerpunkte sind vor allem die Ortskernentwicklungen in Issum und Sevelen sowie die neuen Wohnbaugebiete "Mühlenstraße/Wiesenweg" in Issum und "Heesenhof" in Sevelen. Von einem weiterhin engen Spielraum spricht Issums Bürgermeister.

Doch sei diese Misere nicht hausgemacht. Brüx kritisiert die Einflüsse von außen. "Wir müssen weiterhin erdulden, dass der Bund den Kommunen neue Aufgaben auferlegt, ohne sie dafür mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. Diese fehlende angemessene Finanzausstattung betrifft alle Kommunen, aber finanzschwache Gemeinden wie mittlerweile auch unsere trifft sie besonders hart."

Quelle: RP