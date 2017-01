Issum: Issumer SPD kritisiert Kürzungen für Vereine

Im Landhaus Beckmann in Kalkar haben die Issumer Sozialdemokraten den Haushaltsentwurf 2017 beraten. Mit hilfreichen Informationen wurden sie von Bürgermeister Clemens Brüx und Gemeindekämmerer Udo van Kilsdonk unterstützt. Ein Thema war das freiwillige Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde.

Dieses sieht unter anderem die Kürzung oder den Wegfall von Zuschüssen in der kulturellen, sozialen und sportlichen Vereinsarbeit in Höhe von rund 8000 Euro vor. Solche Sparmaßnahmen, so die Sozialdemokraten, haben bei einem prognostizierten Haushaltsdefizit von rund 1,7 Millionen Euro allenfalls symbolischen Charakter. Sie beseitigten die Haushaltsmisere nicht einmal andeutungsweise, belasteten aber die Vereinsarbeit. "Die Vereine brauchen das Geld, und sie sollen es bekommen", erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Lischewski.

Issum soll auch in kultureller Hinsicht attraktiv bleiben. Deshalb spricht sich die SPD gegen Mittelstreichungen und bei neuen Vorhaben für eine zusätzliche Förderung aus, beispielsweise für Konzerte, Open-Air-Kino, neue Aktivitäten am Platz "An de Pomp", die Brauchtumspflege und andere Maßnahmen. Ferner wird sich die SPD dafür einsetzen, dass es zu keinen Kürzungen von Zuschüssen für die Caritas, die Awo, die Diakonie und die Frauenberatungsstelle "Impuls" kommt. Das gilt auch für Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte Sevelen.

Erfreut zeigte sich die Issumer SPD-Fraktion darüber, dass im Haushaltsplanentwurf 3500 Euro für sechs Pfandstationen für Handtransportwagen auf den kommunalen Friedhöfen vorgesehen sind. Einen entsprechenden Antrag hatten die Sozialdemokraten im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht und erläutert, dass der Transport von Blumenerde, Wasserkannen und anderen unhandlichen oder schweren Gegenständen insbesondere den älteren Menschen schwer fällt und durch Handtransportkarren, die ähnlich wie Einkaufswagen gegen Pfand genutzt werden können, erleichtert werden soll.

Quelle: RP