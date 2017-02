Issum: Issums Parteien setzen auf Ortskerne

Der Etat wurde einstimmig verabschiedet. Skepsis herrschte jedoch wegen eines Haushaltsausgleichs aus eigener Kraft, auch die Rahmenbedingungen wurden kritisiert. Von Michael Klatt

Zufrieden mit der allgemeinen Finanzlage war keines der Issumer Ratsmitglieder. Die Misere lastete aber niemand dem Team im Rathaus an. Das heimste Lob ein in den Reden, mit denen alle drei Fraktionen ihre Zustimmung zum Haushalt 2017 signalisierten. Der weist ein Defizit von rund 1,7 Millionen Euro auf. Darüber, wie die Gemeinde den Haushaltsausgleich schaffen soll, äußerten sich die Sprecher skeptisch.

Es gebe nur wenig Raum für kreative Politik, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Gerhard Stenmans. Vom Bund kämen immer mehr Aufgaben auf die Kommunen zu. Wie die Vertreter der anderen Fraktionen lobte Stenmans das ehrenamtliche Engagement der Bürger. Nur so habe im vergangenen Jahr die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge gemeistert werden können. "Die Stärkung des Ehrenamts bleibt wichtig, sonst ist vieles nicht möglich", meinte Stenmans.

Hans Paulini, der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, verlas die Rede des erkrankten Fraktions-Chefs Jochen Lischewski. Auf einem guten Weg sehen die Sozialdemokraten, ebenso wie die beiden anderen Fraktionen, die Gemeinde mit der Gestaltung der Ortskerne in Issum und Sevelen und mit den neuen Wohngebieten Wiesenweg und Schanzstraße. Mit dem Lob für das Ehrenamt verband die SPD die Mahnung, den Gürtel nicht zu eng zu schnallen und dadurch Strukturen kaputt zu machen. Die Frage, ob Issum angesichts der Rahmenbedingungen von Bund, Land und Kreis den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft schaffen könne, verneinte die SPD.

In vielen Bereichen fremdbestimmt ist Issum laut FDP-Fraktionschef Bernd Kuse. "Wir müssen beispielsweise darauf vertrauen, dass der Kreis Kleve mit den rund 2,2 Millionen Euro an Jugendamtsumlage auch ausreichend Kindergartenplätze in Issum und Sevelen bereitstellt." Doch seien "wir immer noch selbst dafür verantwortlich, mit den uns zur Verfügung stehenden Finanzmitteln auskömmlich zu wirtschaften".

Begehrlichkeiten sieht Kuse geweckt durch die beiden Kunstrasenplätze in diesem Jahr in Sevelen und 2019 in Issum. Angesichts von Zuschüssen für andere Vereine kam er zu dem Schluss: "Gleichbehandlung und Verlässlichkeit sehen anders aus."

Während der Haushaltsplan 2017 einstimmig verabschiedet wurde, gab es um die Fortsetzung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts (HSK) eine kontroverse Debatte. Paulini beantragte für die SPD eine Streichung des HSK. Der eingesparte vierstellige Betrag habe nach Aussage der Sozialdemokratin angesichts eines Defizits von 1,7 Millionen Euro nur symbolische Bedeutung. Mit Steuererhöhungen habe man einen schmerzhaften Schritt zur Verbesserung der Einnahmen getan. Auch komme man aus eigener Kraft sowieso nicht aus dem Dilemma.

Über den symbolischen Charakter der Einsparung in diesem Jahr waren sich die anderen Parteien mit der SPD einig. Nicht jedoch über die HSK-Streichung. Stenmans (CDU) sah die Maßnahme auch als Signal an den Kreis. Kuse (FDP) erinnerte daran, dass in den vergangenen sechs Jahren in der Gemeinde eine Summe von vier Millionen Euro eingespart worden sei. "Dass es jetzt so wenig ist, liegt daran, dass schon so viel umgesetzt wurde." Mit den Stimmen von CDU und FDP beschloss der Rat, das Haushaltssicherungskonzept bis 2020 fortzuführen.

Quelle: RP