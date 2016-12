Straelen: Jahresabschluss mit viel Musik

Am letzten Schultag traf sich die große Schulgemeinde des Gymnasiums Straelen in der Pfarrkirche am Markt, um gemeinsam mit ganz viel Musik das Jahr ausklingen zu lassen. "Advent" heißt "ankommen" - und bevor man irgendwie ankommen kann, muss man sich auf den Weg machen.

Unter dem Motto "Gemeinsam ankommen" erzählten Schüler vom Ankommen in der Schule in der Jahrgangsstufe fünf, in der Oberstufe, sprachen über Vielfalt und Gemeinsamkeit und die neue stellvertretende Schulleiterin erinnerte an ihr Ankommen. Daniel Oster präsentierte als Video seine Schülergruppe mit der Geschichte "Martin, der Schuster". Pfarrer Christian Werner schloss mit Gedanken zur gelebten Nächstenliebe an. Ein Bilderrückblick 2016 auf einer Großleinwand erinnerte eindrucksvoll an viele ganz unterschiedliche Ereignisse des vergangenen Jahres.

Unter der musikalischen Leitung von Ute Mörbel und Wolfgang Czeranka sangen und spielten der Chor, die Musikkurse der Oberstufe und die Bigband. Herausragend waren dabei Anna Steffen und Lukas Langenstein mit "Let it go", Lisa Preuss (Gesang) und Philipp Dieser an der Orgel.

(CT)