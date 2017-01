Straelen: "Just" ist startklar für Straelens Jugend

"Just" ist startklar für Straelens Jugend

Nachdem die Planphase 2013 begann, wurde nun das neue Jugendzentrum Straelen feierlich eröffnet. Mit dabei waren der Bürgermeister, Architekt, Landrat und viele staunende Kinderaugen. Denn dieses Jugendzentrum hat es in sich. Von Christoph Kellerbach

Es ist groß und einladend. Die Räume sind oft in hellen Grün- und Blautönen gestrichen. Im großen Hauptsaal wartet nicht nur eine Café-Zeile auf die Gäste, sondern daneben gibt es einen ganzen Schrank voller Brettspiele, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und einen Billard- sowie Kicker-Tisch, die nur darauf warten, benutzt zu werden. Ein Flipperautomat blinkt einladend vor sich hin, und über all dem thront eine Bühne, die unterstützt wird von einem professionellen Beleuchtungssystem: Das neue Jugendzentrum Straelen, oder kurz "Just", ist eröffnet.

Nach der Plan- und Bauphase, die 2013 ihren Anfang nahm, konnte es am Sonntag eingeweiht werden. Bürgermeister Hans-Josef Linßen verriet bei der Begrüßung, "dass die Jugendlichen hier konsequent in die Planung sowie den Bauprozess eingebunden waren. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen".

Landrat Wolfgang Spreen lobte "die verschiedenen Faktoren, die hier zusammengekommen sind, und die Fachkräfte, die alle Ideen miteinander vereint haben. Doch das inhaltliche Angebot wird nun ausschlaggebend dafür sein, wie das Ganze hier angenommen wird." Aber auch dieser Aspekt ist bereits durchgeplant: "Vormittags finden hier Schulklassentrainings statt, bei denen es vor allem um Sucht- und Gewaltprävention geht", erklärte Dirk "Ele" Sieben, der Leiter des Jugendzentrums. "Von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr werden die Türen dann für alle offen sein. Montag von 15 bis 18 Uhr geht es speziell um Grundschulkinder. Ab 18 Uhr ist das Zentrum vor allem für die Jugendlichen ab 13 Jahren gedacht, da müssen dann Jüngere nicht mehr unbedingt hier sein, und Volljährige sollen eigentlich erst ab 18 Uhr vorbeikommen." Wer Fragen und Probleme hat, kann sich aber natürlich generell zu jeder Zeit an die Mitarbeiter wenden. Architekt Thomas Jorissen übergab den Schlüssel zum Jugendzentrum an Bürgermeister Linßen. Die Geistlichen Ludwig Verst und Christian Werner segneten bei einem Rundgang die Räume ein. Die Tanzgruppe "Security Steps" sowie das Bandprojekt der Straelener Jugendarbeit traten zwischen den verschiedenen Reden auf, bevor schließlich der "Tag der offenen Tür" begann.

"Mann, gibt es hier viel zu sehen", meinte Justin (7), als er die verschiedenen Möglichkeiten des Jugendzentrums erforschte. In zahlreichen Truhen warten ganze Ausrüstungen zum Baseballspielen, es gibt riesige Sitzkissen sowie etliche Lese- und Malmöglichkeiten: "Also mir fällt gerade nichts ein, was wir nicht hätten", meinte Dirk Sieben lachend.

Auf der Internetseite www.jugendcafe-straelen.de kann man sich über die Aktionen und Ansprechpartner weiter informieren. Jeden zweiten Samstag im Monat um 15 Uhr, also wieder am 11. Februar, gibt es mit der Aktion "Filmfieber" ein Kinderkino, bei dem es sich die jungen Gäste mit Popcorn auf einem Matratzenfeld gemütlich machen können.

GO/Grüne in Straelen freut der neue Bau. Schon bei den ersten interfraktionellen Gesprächen zur Haushaltkonsolidierung unter Bürgermeister Langemeyer sei die Idee, die beiden angemieteten Gebäude aufzugeben und in einem Gebäude im Schuldorf unterzubringen, von GO/Grüne vorgeschlagen worden. "Natürlich werden wir die Entwicklung der Jugendarbeit auch nach dem Umzug weiterhin begleiten," betont Stefan Kemmerling, Vorsitzender des Ausschusses für Bürgerdienste.

Quelle: RP