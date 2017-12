Wachtendonk: Kappensitzung in Wachtendonks Turnhalle

Kappensitzung in Wachtendonks Turnhalle

Mittlerweile hat sich die Sitzung in der Wachtendonker Turnhalle der Sankt-Anno-Schule bei den Jecken aus Wachtendonk und Wankum zu einem der Höhepunkte in der fünften Jahreszeit entwickelt.

Am Samstag, 27. Januar, ab 19.11 Uhr findet dort die 14. große Kappensitzung statt. Neben bekannten Künstlern aus Nah und Fern wird in diesem Jahr mit "Sternrocker" eine junge Band auf der Bühne zu sehen sein, die sich neben ihren eigenen Songs besonders der Hits der "jungen" Kölner Bands wie Kasalla, Cat Ballou und Domstürmer annimmt und damit seit einigen Jahren in Köln und Umgebung unterwegs ist.

Zum ersten Mal dabei ist die Band "Oedingsche Jonges", deren Mitglieder allerdings überraschenderweise nicht nur aus Uerdingen, sondern auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommen. Natürlich kommen auch die lokalen Künstler bei der Sitzung nicht zu kurz. Ganz besonders freuen dürfen sich die Jecken auf die beiden Nachwuchs-Tanzgruppen, die seit einigen Jahren immer wieder tolle Tänze auf die Bühnenbretter bringen. Ein besonderes Glanzlicht ist mit Sicherheit, dass auch lokale Redner auf der Wachtendonker Bühne stehen und die Jecken zum Lachen und Schmunzeln bringen werden.

Die Eintrittskarten für die Kappensitzung sind ab bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Lobo-Food Shop und Elektro Reiners in Wachtendonk sowie Tankstelle Emmers und Bäcker aus Lüllingen in Wankum.

Quelle: RP