Geldern: Katholikentag mit vielen Promis und über 1000 Veranstaltungen

Das komplette Programm der Veranstaltung in Münster ist online verfügbar. App kommt im April.

Das komplette Programm des Katholikentags in Münster steht ab jetzt online: Die mehr als 1000 Veranstaltungen und alle Angaben dazu, wie eine kurze Beschreibung der Angebote, Ort und Zeit können unter www.katholikentag.de/programm in der Programmdatenbank eingesehen werden.

Die Suche nach bestimmten Veranstaltungen oder nach Mitwirkenden des Katholikentags wird mit der auf der Homepage eingestellten Suchmaske erleichtert. Unter dem Reiter "Mein Katholikentag" können sich Nutzer ihr individuelles Programm zusammenstellen. Ab spätestens 9. April steht dann die Katholikentags-App zur Verfügung. Diese ist mit "Mein Katholikentag" verknüpft und zeigt das dort angelegte persönliche Programm an. Durch die laufende Aktualisierung der Datenbank bildet sie so jederzeit den aktuellen Stand ab, auch während der Veranstaltungstage.

Das gedruckte Programmheft wird ab Ende März in bundesweit etwa 30 Vorverkaufsstellen kostenlos erhältlich sein. Gegen eine geringe Versandgebühr sendet es die Geschäftsstelle auch zu: Anfragen am besten per E-Mail an info@katholikentag.de oder über das Servicetelefon 0251 70 377 300.

FOTO: Uwe Beckers

Wer sich bereits angemeldet hat und bei der Anmeldung angab, dass er ein Programmheft wünscht, bekommt es in den nächsten Wochen kostenfrei zugeschickt. Schnellentschlossene haben nur noch bis zum 15. März die Möglichkeit, den Frühbucherrabatt zu nutzen: Bei dieser Aktion gibt es 10 Euro Ermäßigung auf Dauerkarten und 20 Euro Ermäßigung auf Familienkarten.

Das Programm des Katholikentags, der unter dem Leitwort "Suche Frieden" steht, wird an etwa 100 verschiedenen Orten in Münster stattfinden.

Unter den rund 3000 Mitwirkenden sind unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Sänger und Entertainer Götz Alsmann, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Kabarettist und Mediziner Eckart von Hirschhausen, das Arab-Jewish Orchestra, Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil, Pop-Sängerin Leslie Clio, die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Winfried Kretschmann, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Brüder von Taizé, Margot Käßmann, der Benediktinerpater Anselm Grün, der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die Band "Alte Bekannte", Leibniz-Preisträger und Professor für Kirchengeschichte Hubert Wolf und Publizistin Róza Thun.

Der 101. Deutsche Katholikentag ist eine Großveranstaltung, bei der Themen aus Kirche und Gesellschaft diskutiert werden. Er findet vom 9. bis 13. Mai in Münster statt.

Quelle: RP