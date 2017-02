später lesen Kevelaer Jugendliche drücken Schranke auf Autodach FOTO: foto um FOTO: foto um Teilen

2017-02-03

Ein paar Jugendliche haben am Donnerstagabend in Kevelaer ein Auto beschädigt. Sie drückten die Schranken am Bahnübergang am Bahnhof herunter, die sich gerade geöffnet hatten und klemmten einen Wagen darunter ein.