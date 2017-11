Ein 61-jähriger Autofahrer aus Polen ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Kevelaer (Kreis Kleve) ums Leben gekommen. Sein Auto überschlug sich mehrmals – jede Hilfe kam zu spät.

Der Mann war gegen 19.45 Uhr in einer Linkskurve von der Weller Landstraße (L 361) in Richtung Weeze abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Ein weiteres Fahrzeug scheint laut Polizei nicht beteiligt gewesen zu sein.

Die Unfallursache war am Mittwochmorgen noch unklar. Die Kreuzung Wemberstraße/Weller Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

(csi/lnw)