Kerken: Kleine Emma sucht einen Platz in Aldekerk

Schon vor der Geburt hat ihre Mutter sich bei den Kindergärten im Ort erkundigt. Sie brauche sich keine Sorgen zu machen, hieß es. Jetzt haben die Knorrs ihre Tochter erst mal in Nieukerk untergebracht. Von Michael Klatt

So was nennt man wohl "sich frühzeitig kümmern". Schon während ihrer Schwangerschaft stellte sich Daniela Knorr im "Spatzennest" vor, um in diesem Aldekerker Kindergarten für ihren Nachwuchs einen Platz zu sichern. Es gebe kein Problem mit der Anmeldung und der Zusage, erinnert sich die junge Frau an die damalige Information. Jetzt ist ihre Tochter Emma Sophie anderthalb Jahre alt - und einen Kindergartenplatz für sie haben die Knorrs nur im benachbarten Nieukerk gefunden.

Denn Anfang Dezember erreichte die junge Familie im Neubaugebiet Gromansfeld ein Brief, wonach das kleine Mädchen weder im "Spatzennest" noch im Marienkindergarten, der als Zweitwunsch angegeben worden war, unterkommen könne. Eine Nachricht, die bei den Knorrs natürlich nicht für Freude sorgte. "Daraufhin sind wir direkt tätig geworden", berichtet die 26-jährige Mutter. Nachfragen gingen unter anderem an die Kreis- und die Kerkener Gemeindeverwaltung. "Alle haben nett regiert", stellt Daniela Knorr fest. Nur: Niemand kann Kita-Plätze aus dem Hut zaubern.

Wobei die Gemeinde offenbar von ihrem eigenen Erfolg überrascht wurde, wie Bürgermeister Dirk Möcking einräumt. Das Baugebiet Aldekerk-Süd, zu dem das Gromansfeld zählt, hat einen Ansturm ausgelöst. "Innerhalb eines Jahres waren die insgesamt 150 Wohneinheiten verkauft", bilanziert der Rathaus-Chef. Diese Entwicklung, so erfreulich sie sei, sei nicht absehbar gewesen. "Die Kindergarten-Plätze müssen wir nacharbeiten", so Möcking.

Zumal die Knorrs nicht die einzige Familie ist, die in dieser Bredouille steckt. Von mindestens einer Nachbarin in der gleichen Situation weiß Daniela Knorr. Und Frank Unruh vom Kreisjugendamt teilte ihr in einem Telefonat mit, dass es gerade in Aldekerk mehrere Betroffene gebe. Auch im Rest von Kerken, erfuhr die Aldekerkerin bei ihrer Rundfrage, gehören freie Kindergartenplätze eher zur Mangelware. Im "Rumpelstilzchen", wo ihre Emma ab August betreut wird, waren vor kurzem noch zwei Plätze zu vergeben. Voll seien St. Raphael in Nieukerk und der "Klatschmohn" in Stenden.

Nach wie vor ist Daniela Knorr an einem Kindergartenplatz in Aldekerk interessiert. Denn wenn auch der Verweis nach Nieukerk den Erfordernissen der Kindergartenbedarfsplanung, für die im Fall Kerken der Kreis zuständig ist, genüge, sieht die junge Mutter die künftigen Beziehungen ihrer Tochter leiden. "Kinder, die aus Aldekerk in einen Kindergarten zum Beispiel nach Nieukerk geschickt werden, bauen dort ihre sozialen Kontakte auf. In die Grundschule gehen sie dann in Aldekerk, wo diese sozialen Kontakte dann wieder neu aufgebaut werden müssen."

Daniel Knorr sieht Kerken, obwohl formaljuristisch nicht zuständig, in der Pflicht. "Die Gemeinde lässt sich für die neuen Baugebiete feiern und freut sich über junge Familien, da könnte sie initiativ tätig werden", meint der 30-Jährige. Statt dessen werde das Thema im Verwaltungsakt hin und her geschoben. Zumal die Lage sich nach Ansicht seiner Frau verschärfen dürfte. "Das Baugebiet ist noch längst nicht voll bebaut. Es gibt viele Kinder unter einem Jahr. Das Problem wird ab 2018 vermehrt auftreten."

Handlungsbedarf sieht Bürgermeister Möcking durchaus. Im Verbund mit dem Kreis bemühe sich Kerken um eine Lösung. "In etwa zwei bis drei Wochen wissen wir, wohin die Reise geht." Bis dahin bitte er um Geduld. Auf jeden Fall genieße das Thema Kindergartenplätze bei der Verwaltung hohe Priorität.

Quelle: RP