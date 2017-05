später lesen Geldern Klever Klinik als Traumazentrum zertifiziert 2017-04-28T17:47+0200 2017-04-29T00:00+0200

DieKlever Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie und Orthopädie am St.-Antonius-Hospital ist nach 2013 wiederholt als regionales Traumazentrum zertifiziert worden, das einzige im Kreis Kleve. Das Zertifikat ist gültig für drei Jahre und dokumentiert die Qualität bei der Behandlung schwerverletzter Patienten. "Wir bemühen uns um die bestmögliche Gesundheitsversorgung der Menschen", betont Bernd Ebbers, Geschäftsführer der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. Das Traumazentrum ist dem Traumanetzwerk Rhein-Ruhr (Duisburg/Essen) angegliedert. Die von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie etablierten Netzwerke sichern die optimale und standardisierte Behandlung schwerverletzter Patienten. Die regionalen Traumazentren müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen. Dazu gehört ein trainiertes, rund um die Uhr verfügbares Team aus Anästhesisten, Unfallchirurgen, Radiologen und Pflegekräften ebenso wie eine technische Ausrüstung auf neuestem Stand. Vor allem an Operationssäle und an die Qualität der radiologischen Versorgung sind die Anforderungen sehr hoch.