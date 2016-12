Geldern: Klosterdorf Steyl öffentlicher machen

Auf dem klösterlichen Gelände an der Maas stehen zahlreiche Gebäude leer. Stiftung will das Ensemble retten, indem auch dem Tourismus und sozialen Belangen Raum gegeben wird. Steyler Pater Hans Peters aus Goch findet das gut. Von Anja Settnik

Generationen von Schülern aus der Region haben das Klosterdorf Steyl, die einstige Wirkungsstätte des Gocher Ordensgründers Arnold Janssen, bei einer Klassenfahrt besichtigt. Insbesondere das unter Denkmalschutz stehende Museum, aber auch die Gebäude, in denen sich Druckerei, Bäckerei und vieles mehr befanden, wurden dabei in Augenschein genommen. Und natürlich das Grab des Heiligen. Doch im Klosterdorf stehen viele Gebäude leer, verursachen Kosten, ohne Nutzen zu bringen. Deshalb wurde eine Entscheidung getroffen: Ein Großteil des Areals wird einer Stiftung überlassen. Die Steyler Missionare haben einen Erbpachtvertrag mit der Stiftung Klosterdorf Steyl unterzeichnet. Sie übergeben damit große Teile ihrer Niederlassung um das Mutterhaus St. Michael einer gemeinnützigen Initiative, die Gelände und Gebäude im Sinne des Ordens weiterentwickeln wird.

Das eigentliche Missionshaus mit dem Grab Arnold Janssens in der Klosterkirche bleibt aber in den Händen des Ordens. Park und Friedhof bleiben öffentlich zugänglich. "Die Steyler können die Traditionen und Ideen des Klosters den neuen Bewohnern, die sich ansiedeln werden, vermitteln. Es ist nicht so, dass nun die Türen zugehen würden: Sie bleiben für immer geöffnet", verspricht Fred Walsteijn, Vorsitzender der Stiftung.

Das Areal umfasst etwa 13 Hektar Land und 30.000 Quadratmeter Gebäudeflächen, darunter Wohnungen und Ateliers, Arbeitsräume und Werkhallen sowie ein Restaurant. Die Verpachtung soll den Erhalt des historischen Ensembles und die Weiterentwicklung der zum Teil leerstehenden Immobilien sicherstellen. Die Stiftung wird die Entwicklung durch Dritte koordinieren. Grundsatz dabei: Die Veränderungen dürfen die Atmosphäre von Steyl nicht stören, sondern sollen sie unterstützen.

Das verlangt auch der Gocher Pater Hans Peters, der das Missionshaus St. Michael selbst früher leitete. "An den Entwicklungen der vergangenen Jahre war ich nicht mehr beteiligt, aber natürlich wünsche ich mir eine gute, lebendige Zukunft für das Klosterdorf. Die Frage muss beantwortet werden, welchen heutigen, modernen Möglichkeiten die Gebäude dienen können. Leerstand macht keinen Sinn, Räume müssen genutzt werden, am besten für touristische und spirituelle Zwecke."

Das ist genau das, worum sich die Stiftung kümmern möchte. Erst einmal wird das Dorf erhalten. "Was hier von Anfang an zusammen gewachsen ist, was die Gründergeneration der Steyler Missionare aufgebaut hat, wird zusammen bleiben. Der Charakter des Ensembles wird bewahrt und kann mit neuen, zu Steyl passenden Entwicklungen bereichert werden", erklärt Bruder Roland Scheid, der als Rektor von St. Michael seit 2013 die Verhandlungen mit der Stiftung geführt hat.

Mit der Stiftung Klosterdorf Steyl haben die Missionare einen Partner gefunden, der ihre Anliegen teilt, so Roland Scheid. "Ganz im Sinne von Arnold Janssen" soll das Gelände weiterentwickelt werden und einen gesellschaftlichen, kulturellen und spirituellen Beitrag für die Menschen der Region und die Besucher aus aller Welt leisten. Die Provinz Limburg und die Gemeinde Venlo leisten eine Anschubfinanzierung von einer Million Euro für die ersten Projekte.

Laut Bruder Roland Scheid soll im kommenden Jahr zunächst die ehemalige Schreinerwerkstatt umgebaut werden und schwer vermittelbaren Arbeitskräften eine Zukunft bieten. Danach sollen ein Teehaus und ein Besucherzentrum in der ehemaligen Schlosserei entstehen. Weiter ist zum Beispiel an ein Studentenwohnheim, ein Hospiz, ein Mehrgenerationenhaus, eine Bäckerei, eine Brauerei, einen Klosterladen, ein Restaurant und an Wohnungen gedacht. "Wir wollen wieder ein echtes Dorf entstehen lassen. Die Menschen dort sollen füreinander arbeiten und sich gegenseitig stärken", beschreibt Walsteijn die Vision der Stiftung.

Die Gocher, die jeweils am ersten Sonntag im September zum Grab ihres Ordensgründers pilgern, werden die Veränderungen bemerken. Und vielleicht, wünscht sich Pater Peters, wird die Steyler Mission dadurch wieder gegenwärtiger werden und manchen zu einem Ausflug verleiten. Eventuell könnte es sogar anders herum funktionieren: Wem Steyl gefällt, der möchte vielleicht auch den Geburtsort des Ordensgründers kennenlernen. Schließlich, merkt Hans Peters schmunzelnd an, "hätte es Steyl ohne Goch nie gegeben.".

